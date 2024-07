El comisario aceptó ser imputado colaborador y el jueves aportaría datos para intentar esclarecer el caso. El nene de 5 años lleva desaparecido 40 días

Anoche a última hora continuaban los allanamientos en la localidad de 9 de Julio. Sucedían en la casa de dos policías -Noguera y Fernández- que se suman a los cinco que hubo durante la jornada. Son dos efectivos que trabajaban con el comisario Walter Maciel y que estaban en la comisaría el 13 de junio, el día que Loan Peña fue visto por última vez.

Noguera fue quien recibió la primera foto de la huella previo a encontrar el botín. La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo le va a tomar declaración a ambos oficiales. A 40 días de la desaparición del niño de 5 años, la magistrada aguarda por un informe que solicitó sobre las cuentas bancarias de los detenidos, de sus entornos y de la familia del menor; además de los vínculos de cada uno de los sospechosos.

Pocas son las pistas que hay sobre el paradero del niño y son ocho los detenidos, acusados por la sustracción del menor: Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña y Francisco Amado Méndez.

Al respecto de Maciel, aceptó ser un imputado colaborador y el jueves ampliará su declaración. Se espera que aporte datos que permitan esclarecer el caso. Lo confirmó su abogado, Miguel Ángel Pierri, quien en diálogo con Todo Noticias (TN), dijo: “Si bien no creo que pueda decir donde está Loan hoy, porque si no ya lo hubiera dicho en la primera declaración, lo que va a hacer es un aporte sustancial de lo que estaba trabajando y los caminos conducentes a poder resolver esta causa”. “La jueza está evaluando lo que Maciel declaró”, agregó.

El comisario fue trasladado de penal tras denunciar amenazas. “Nosotros pedimos una serie de medidas que son las que indicó el psiquiatra y el médico que entrevistaron a Maciel en su lugar de detención luego de la declaración. Lo encontraron con un cuadro de gran tensión. Él pidió no volver al penal de Salta, por lo tanto, hubo un cambio de alojamiento dispuesto por la jueza con medidas de seguridad”, detalló Pierri, quien no dio detalles del lugar al que fue llevado su defendido.

Maciel declaró el viernes durante más de siete horas frente a Pozzer Penzo. “Para nosotros mintieron todos, sobre todo su círculo íntimo, hasta sus familiares. Le dio el detalle pormenorizado a la jueza desde el primer momento en que tuvo contacto con las actuaciones”, reveló el abogado.

En declaraciones, Pierri señaló que Maciel “no lo conocía” a Benítez. “Hace 4 meses que es comisario acá y, por lo tanto, hay zonas que ni conoce. Este paraje no lo conocía, no conocía de antes a las personas que estaban en el almuerzo salvo a la señora Victoria por tres actos protocolares a los que fue en su carácter de funcionario y que la acompañó a Pérez. Al resto no conocía a nadie, no tuvo relación”, remarcó.

“El único que buscaba la verdad era Maciel y lo pusieron preso. Y hoy la única que está investigando verdaderamente es la jueza y está siendo investigada. Es una de las peores investigaciones que he visto en mucho tiempo”, lamentó Pierri. “No cabe ninguna duda de que alguien quería que Maciel no esté en la investigación. Evidentemente, molestaba a la investigación, no tengo ninguna duda. Había una visión de que Maciel era el problema de todos los males”, sentenció sobre su defendido.

Entre los allanamientos que ocurrieron este lunes, la Policía Federal trabajó en la casa de Jorge Bertón, hijo de Victoria Caillava, la ex funcionaria municipal detenida por la desaparición del menor. Los agentes, además, peritaron la camioneta blanca estacionada en el lugar junto a una lancha y al borde de una piscina.

El nombre de Bertón surgió cuando Caillava y el capitán de navío retirado Carlos Pérez fueron apresados por orden de los fiscales de Goya, Juan Carlos Castillo y Guillermo Berry. En ese momento, un vecino de la pareja aseguró que el ahora allanado fue a buscar la lancha de su mamá debido a que temía que sea vandalizada.

Allanamiento en la casa de Jorge Bertón

Además, cuando la causa estaba en manos de la Justicia provincial, un vecino declaró haber visto el 13 de junio, el día que desapareció Loan, una camioneta a gran velocidad, cerca de las 23 hs., que ingresó a un camino vecinal que conecta con El Algarrobal, la zona donde vieron por última vez al menor.

Al mismo tiempo, los detectives realizaron una requisa en la casa de Cristian Bertón, el hermano del ex marido de Caillava. El ex cuñado de la mujer también posee una camioneta blanca.

Ayer también el foco estuvo puesto en Méndez, policía retirado de la fuerza provincial, quien declaró tras ser apresado el miércoles pasado luego de que la tía del nene desaparecido enfrentara a la jueza del caso y desdijera la versión del accidente. Es a su vez una persona a la que Maciel lo tenía agendado en su celular como “informante”.

“La última vez que vi a Loan fue cuando él pasó la tranquera con los otros chicos. No vi que le chocó la camioneta. Pero la camioneta pudo haberle levantado, si alguien lo llevó y lo entregó. Pudo haber sido Ramírez o Méndez o cualquiera”, deslizó Laudelina.

Méndez fue partícipe clave de la aparición del botín de Loan. El hombre estuvo en el momento del hallazgo y de inmediato se comunicó con Maciel para informarle sobre el descubrimiento. Tras encontrar el botín, interactuó con las personas que llegaron al sitio, incluyendo a Laudelina y su hija Macarena, quienes dieron con la zapatilla. Ex policía, Méndez tenía conocimiento sobre cómo proceder en la escena y preservar el lugar del hallazgo. Después de asegurarse que el área estaba controlada, se retiró, declarando que su parte en el procedimiento había concluido.