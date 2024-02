Cuando se forman parejas, o algunos participantes quieren tener sexo en la casa más vista del mundo, hay reglas que tienen que cumplir sí o sí. A medida que van pasando los días, y algunos integrantes deciden hacer el amor, lo primero que tienen que hacer es anunciar el consentimiento, para que obviamente no haya ningún tipo de situación confusa, y que ninguno se sienta forzado o abusado en su voluntad.

Ayer en Almorzando con Juana Viale estuvo Alexis Quiroga más conocido como “El Cone”, en pleno almuerzo salió el tema de cómo tenían sexo con Coti Romero dentro de la casa más famosa del mundo, rodeados de cámaras, productores y editores.

El ex participante de Gran Hermano contó detalles de cómo hacían para tener intimidad, tenían que tener en cuenta varias cosas, como las posturas, los silencios, o taparse la cara, las vueltas que daban para que no se viera ninguna parte íntima. Pero además dijo que que seguramente todos los camarógrafos y la producción vieron el momento con lujo de detalles. De todos modos remarcó que el canal había sido muy cuidadoso y no mostró todo.

“Se iban las sábanas, volvían... lo que es producción me conoce hasta el último pelo. Pero Telefé nos cuidó mucho. No mostraron cada vez que uno tenía sexo, solo las primeras, además, había preservativos e iban reponiendo. También había un ginecólogo disponible para las chicas”, relató el ex GH.

Los invitados que compartieron el almuerzo estaban muy interesados en hacerle varias preguntas, Federico Bal, Silvia Kutika, Darío Lopilato, la sexóloga Cecilia Ce, y la conductora Juana Viale interrogaron a Alexis “El Cone” Quiroga y muy ansiosos porque querían saber cómo hacían en el momento de tener sexo, con las cámaras rodeándolos.

Quiroga siguió contando: “Al principio nos tapábamos hasta la cabeza, completos. Y después Gran Hermano fue muy cruel, puso una regla de que no nos podíamos tapar la cara. Era para dar el consentimiento también con la expresión”.

Cuando salieron de la casa la pareja no prosperó, aparecieron los conflictos cuando enfrentaron la vida real, decidieron vivir juntos, fue muy corta la convivencia y los enfrentamientos fueron cada vez más frecuentes. Un tiempo después fueron convocados por la producción de Marcelo Tinelli para participar del Bailando, la pareja aceptó pero bailaron por separado, los dos llevaron los conflictos a la pista, celos, sospechas de engaños, mensajes de audio cruzados, todo los condimentos para terminar la relación en un escándalo.

Hoy los dos hacen su vida, sin cruzarse y cada uno con sus trabajos, Alexis está actuando en Mar del Plata y con una gira por toda la costa atlántica con la obra Sinvergüenzas” con Juan Palomino, Ale Cupitó, Carna Crivelli, Benjamín Alfonso, El Tucu López. Mientras Coti Romero trabaja por ahora con sus redes sociales.