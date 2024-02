El paso por la casa de Gran Hermano puede ser un puntapié inicial para cumplir sus sueños en un mercado del espectáculo que a veces es difícil de llegar. En ese punto, quien de a poco está emprendiendo un nuevo camino es Alexis “El Cone” Quiroga, quien luego de su participación en el Bailando, ahora se lanzó como cantante.





El exhermanito presentó en sus redes sociales su nueva canción con bases a sus raíces: el tema musical con un estilo cuarteto que se puede ver el video en YouTube y escuchar en Spotify.



“En YouTube también estamos. Escuchá esta bomba”, publicó el cordobés a través de sus historias de Instagram para compartir junto a sus más de un millón de seguidores su primer single.



La letra de la canción Ya no eres cuenta una historia de desamor y podría tener indirectas para su expareja, Coti Romero. “Ya no me interesas lo que piensas, ya no me interesa a quien besas, ya no tengo ganas de intentar otra promesa”, se lo escucha en uno de sus fragmentos.



Conejo Quiroga se lanzó como cantante, ¿con dedicatoria a Coti Romero?

Alexis “El Conejo” Quiroga y Constanza Romero se conocieron en la edición de Gran Hermano 2023 donde dentro de la casa comenzaron una relación que por un par de meses continuó fuera de ella. Pero una serie de infidelidades de parte del cordobés hizo que la correntina no lo perdonara y cada uno siguió su camino.

Sin embargo, el mundo de la farándula argentina es chica y se volvieron a encontrar en el Bailando donde ambos fueron participantes del programa de Marcelo Tinelli. Allí no hubo reconciliación, pero sí pase de facturas, aunque él nunca dejó de admitir que aún sigue enamorado de la rubia.

Ahora la letra de la nueva canción cuartetera de Quiroga hace creen que está destinado a su exnovia, ¿dejando un claro mensaje que ya se olvidó de ella?. “Ya no me interesa lo que sientes, ya no importa qué quedó pendiente, es que ya no eres la verdad, eres la que miente. Ahora busco melodías en los labios de otro cuerpo, ando en busca de un amor, un amor que me ame en serio”.

“No te enamoraste de mí ni de mis manos [...] Ya no eres el suspiro en mis poemas. Ya no eres la que escucha mi manera. Ya no quiero ser capaz de entregar mi vida entera”, siguió con la letra.

Y en otro fragmento dejó contundente un mensaje: “Tú te enamoraste de lo que eras a mi lado, tú nunca me quisiste sin embargo yo te he amado.”.