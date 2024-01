La hija de 9 años de un custodio de Patricia Bullrich murió tras recibir un tiro en la nuca durante un intento de robo en la localidad de Villa Centenario, Lomas de Zamora.

La sociedad se conmovió y entristeció por el crimen de Umma, que rápidamente se convirtió en una de las noticias más comentadas. Quien se hizo eco de esta tragedia fue Benjamín Vicuña, el actor chileno que perdió a su hija Blanca cuando tenía solamente 6 años y desde entonces escribe sobre el dolor de padre.

En su cuenta de Instagram, el actor publicó una foto de El Principito con un conmovedor mensaje para los padres de Umma. “Perdón, Umma. No tengo palabras, solo mi rezo. Abrazo a tu madre y a tu padre en medio de la tormenta. No están solos”, escribió Vicuña.

El actor escribió un libro para ayudar a las personas que sufren lo mismo que él. "Es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, explicó momentos antes de publicarlo.

“En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, dijo Vicuña, a días de lanzar su libro “Blanca, la niña que quería volar”, 10 actos para conjurar el olvido.

El intento de robo y la muerte de Umma

Uno de los disparos que efectuó uno de los ladrones “ingresó en el vidrio de la puerta trasera del lado derecho del vehículo causando herida de arma de fuego en la parte de la nuca a la menor”.

Según el relato de María Álvarez Rodríguez, perteneciente a la PFA en la Superintendencia de División de Rastros, salían de su casa junto con su esposo y su hija en un Ford Ford KA color gris. Su pareja, Eduardo Aguilera (42), también es personal policial de la Federal que presta servicio como custodia de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.