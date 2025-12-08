Trece pingüinos de Magallanes regresaron al mar este viernes (5) tras tres meses de rehabilitación. Fueron liberados en la playa de Moçambique, en Florianópolis , por la Asociación de Animales R3. Las aves fueron rescatadas en estado de debilidad y recibieron cuidados hasta que pudieron regresar a la naturaleza.

Este fue el tercer y último grupo de pingüinos rescatados en Santa Catarina que regresó al mar en 2025. En total, la Asociación de Animales R3 y el Proyecto de Monitoreo de Playas de la Cuenca de Santos (PMP-BS) rehabilitaron y liberaron 38 pingüinos esta temporada.

La especie, cuyo nombre científico es Spheniscus magellanicus , visita la costa de Santa Catarina durante los meses más fríos, entre junio y septiembre. Abandonan sus colonias reproductivas en la Patagonia argentina en busca de aguas más cálidas con mayor disponibilidad de alimento.

Sin embargo, el viaje no siempre es exitoso. Muchos terminan varados en las playas con síntomas de ahogamiento, hipotermia y agotamiento. Según la Asociación de Animales R3, la mayoría de estos ejemplares son juveniles inexpertos que emprenden su primera migración y se separan de su grupo.

Sólo en Florianópolis, se registraron 2.715 pingüinos de Magallanes durante la temporada de migración de 2025, incluyendo ejemplares vivos y muertos, según datos de PMP-BS/R3 Animal.

De ellos, sólo 118 estaban vivos en el momento del rescate, un número considerado dentro del rango normal, y fueron enviados a recibir tratamiento.