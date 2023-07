En medio de la incertidumbre por la salud de Wanda Nara tras un fin de semana totalmente hermético por parte de la conductora de Masterchef y toda su familia, mientras aguarda los resultados de los estudios complementarios que se realizó tras detectar anomalías en sus glóbulos blancos, Jorge Rial habló del tema y hasta se animó a aconsejarla.

En diálogo con las cámaras de LAM (América TV), el ex conductor de Intrusos opinó sobre la decisión de Jorge Lanata de revelar al aire un supuesto diagnóstico de Wanda sin su autorización, quitándole responsabilidad a su colega y apuntando hacia los médicos.

"Los médicos hablando, sin tener acceso a la historia clínica ni a la paciente, eso sí que me parece una barbaridad. Es una falta de ética absoluta. Empecemos a revisar los protocolos en los hospitales y sanatorios. ¡No pueden filtrar todo!", expresó Rial.

En tanto, se animó a aconsejar a Wanda Nara través de las cámaras del programa de Ángel de Brito. "Sé que Wanda está en su casa, con su familia... ¡Es lo que tenés que hacer, Wanda! Quedate con tu familia. No salgas a hablar, no hagas nada. Dedicate a vos", dijo el periodista mirando a cámara.

Así como le dedicó unas palabras a Andrés Nara. "¡Y que el padre no salga a hablar! La familia tiene que estar para bancar a la familia. ¡Y no lo lleven más! No se puede explotar a la familia para sacar una cosa. Yo ya lo viví y la verdad es que es una cagada. Se tienen que arrepentir de eso los que lo hacen. Es peor eso que contar una enfermedad", disparó enérgico.

"Quiero decir algo porque yo estuve de ese lado: Llegan los rezos. Llegan las oraciones. Llega el cariño. Así que recen, hagan cadena de oración porque, de verdad, llega. A mí me llegaban", reveló por último el ex Intrusos alentando a los seguidores de la empresaria y conductora a que sigan haciéndole llegar sus demostraciones de cariño.

El conmovedor mensaje de Wanda Nara a sus hijos en medio de su delicado cuadro de salud

Este lunes el programa Cortá por Lozano (Telefe) emitió una entrevista grabada de Verónica Lozano con Wanda Nara, en medio del delicado cuadro de salud de la empresaria.

En la entrevista, la conductora de MasterChef se refirió a sus hijos, después de haber sido sorprendida con un tape en el que ellos, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, le expresaban su amor.

Ahí, la modelo se quebró y entre lágrimas dijo: "Son lo más. Cómo se adaptan a los cambios es increíble. Me emociona. Yo siempre les enseñé al revés, no podés evitar por ejemplo en la escuela el bullying, entonces yo les enseño a ser fuertes. Como padres, nadie quiere ver sufrir a sus hijos. Entre ellos se ayudan un montón. Ojalá que nunca pierdan esa pureza de la infancia, es muy lindo".

En otra parte de la entrevista, Wanda destacó: "Soy mamá de cinco chicos con cinco personalidades diferentes. Soy la que me adapto a cada uno y me gusta que cada uno desarrolle lo que quiera ser".

Cuando habló su vínculo con Mauro Icardi admitió: "Mauro siempre tuvo muy claro que quería tener una familia, él me conoció con tres nenes chiquitos". Y agregó: "Siempre soñé con tener una familia enorme y que el primer hijo sea varón. Me tocó el mejor hijo que me podía tocar. Es un ejemplo".