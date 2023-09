Un pasajero cayó por la borda del ‘Wonder of the Seas’, el crucero más grande del mundo perteneciente a la compañía Royal Caribbean, mientras este navegaba por las aguas de Cuba.

Según un comunicado oficial compartido por la compañía, el incidente se registró durante la noche del pasado martes 29 de agosto, el cual corresponde al segundo día de este viaje.

La misiva señala que esta persona habría caído al agua mientras el crucero de 230.000 toneladas se desplazaba por el sur de la Mayor de las Antillas, cerca de la provincia de Santiago de Cuba.

Por ahora, se desconocen más detalles sobre el pasajero, por ejemplo, si se trató de un cliente o de un miembro de la tripulación.

De acuerdo con el medio Cruise Hive, la empresa, con sede en Miami, lanzó una alerta “Oscar, Oscar, Oscar”, la cual es emitida cuando se registra la caída de una persona por la borda.

Luego de eso, se ejecutó un operativo de búsqueda y rescate en las aguas cercanas al crucero, el cual duró alrededor de tres horas.

Durante este operativo, varios botes salvavidas y pequeñas embarcaciones disponibles buscaron al individuo sin éxito.

Por si fuera poco, una emergencia médica no relacionada con el incidente obligó a la tripulación del crucero a suspender los esfuerzos de búsqueda y dirigirse hacia Islas Caimán, un destino que no estaba en el itinerario.

Royal Caribbean indicó que la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) ya se encuentra al tanto de la situación. De igual manera, señalaron que las autoridades cubanas están participando en la búsqueda, pues la emergencia se suscitó en aguas territoriales de la Isla.

El crucero salió desde Puerto Cañaveral, en Florida, y pasó al sur de la Isla durante un cambio de la ruta original a causa del paso del huracán Idalia por el Golfo de México.

El crucero cuenda con 18 cubiertas, tiene una longitud de 1.188 pies y tiene una capacidad para 7.000 pasajeros y 2.300 tripulantes. Mientras el Wonder of the Seas es considerado como el más grande del mundo, se prevé que el Icon of the Seas, de la misma compañía, lo supere cuando entre en funcionamiento el próximo año.