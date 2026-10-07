El capitán Lionel Messi cerró su ciclo en la selección argentina tras 21 años de carrera. En un encuentro disputado contra Benín, que finalizó 3 a 0 con goles de Nicolás Otamendi, Nicolás Paz y el propio Lionel Messi, el futbolista se despidió de la hinchada con profunda emoción. “No venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”.

La jornada, realizada el 6 de octubre de 2026, incluyó un show de drones y la participación especial de Soledad Pastorutti. La cantante interpretó Brindis, tema que ya había dedicado al plantel en marzo de 2023. Al finalizar su presentación, la artista protagonizó un momento viral al intercambiar su poncho con el jugador Agustín Giay, quien le entregó a cambio su camperón oficial.

El insólito trueque de Soledad Pastorutti con Agustín Giay https://t.co/RIRrGj1u5S — Minuto Videos (@minutovideos) October 7, 2026

Además, Soledad Pastorutti recibió un obsequio simbólico por parte de Lionel Messi: las tarjetas que el árbitro Fernando Véjar utilizó durante el partido. La cantante compartió el momento con Antonela Roccuzzo y saludó a Thiago Messi antes de concluir la celebración en el estadio de River.