Esta semana llegó a la pantalla chica "Coppola, el representante", la biopic sobre la vida de Guillermo Coppola dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Juan Minujín. A menos de una semana de su estreno, el jueves pasado por la plataforma Star+, la serie es un éxito, pero también generó enojos y polémicas.

Una de las que se mostró disconforme con la biopic de quien fue el mánager de Diego Armando Maradona, fue la ex vedette Alejandra Pradón. En la serie, aparece como una supuesta amante del Diez y, según afirmó, "eso no ocurrió".

"No me gustó nada. La llamé a Claudia Villafañe para explicarle que era todo mentira. No pueden ensuciar así a la gente", comentó Pradón. La actriz, interpretada por Adabel Guerrero, aparece en un capítulo en el cual se la muestra como amante de Maradona.

En diálogo con Intrusos (América TV), Pradón aclaró que "fue pareja de Guillermo". Y explicó: "Él vivió en mi casa. Ni un minuto estuve sola con Diego y lo hablé con Claudia. Yo di el consentimiento, pero con esto no. Hablé con Adabel, ella me contó que el productor le dijo que yo había salido con Diego, pero no pude hablar antes porque yo firmé el derecho de imagen y confidencialidad".

Y sumó: "Guillermo se sorprendió igual que yo, no son palabras de Guillermo. Él nunca le dijo que abortara a una mujer, él está caliente también. Lo engañaron a Guillermo y me engañaron a mí. Igual no voy a hacer juicio. Guillermo dijo que es una comedia, entonces que la gente lo vea como una comedia".

En ese momento, la periodista Marcela Tauro aseguró que el mismo Coppola "se arrepiente de no haber intervenido en el guión".

Quiénes son Guillermo Coppola y Alejandra Pradón



Guillermo Coppola es una figura emblemática en el mundo del fútbol argentino, reconocido principalmente por su rol como representante de futbolistas y por su estrecha relación con Diego Maradona. Nacido en Buenos Aires en 1948, Coppola se convirtió en uno de los managers más influyentes en la década de 1980 y 1990.

Su asociación con Maradona fue fundamental en su carrera. Coppola fue el intermediario clave en numerosas negociaciones y contratos del astro argentino tanto en su país como en el extranjero. Su carisma y habilidad para negociar lo convirtieron en una figura polémica pero respetada en el mundo del fútbol.

Además de su trabajo como manager, Coppola incursionó en los medios de comunicación, participando en programas de televisión y escribiendo columnas en periódicos deportivos. Su personalidad extravagante y su estilo único lo convirtieron en un personaje popular dentro y fuera de la cancha.

A pesar de los altibajos en su carrera y de los momentos controversiales, Guillermo Coppola sigue siendo una figura relevante en el fútbol argentino, recordado por su papel crucial en la carrera de Maradona y por su contribución al mundo del deporte y el entretenimiento.

Alejandra Pradón, en tanto, es una reconocida vedette y personalidad mediática argentina. Nacida en Buenos Aires, se destacó en el mundo del espectáculo por su belleza y talento en el baile. Pradón alcanzó gran popularidad en la década de 1990, participando en importantes revistas y obras teatrales de Buenos Aires.

Su carrera se vio marcada por su participación en diversos programas de televisión y su presencia constante en los medios de comunicación. Además de su talento artístico, Alejandra Pradón se convirtió en una figura controversial debido a su vida personal, que estuvo expuesta públicamente en numerosas ocasiones.