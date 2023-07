La conductora habló sobre el día en el que tuvo cerca al cantante, en una cena en la que también estaban Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña.

Durante una entrevista, la conductora Karina Mazzocco se emocionó hasta las lágrimas al recordar cuando, hace varios años, tuvo un encuentro frustrado con Gustavo Cerati.

En Noche al Dente (América), la presentadora se quebró al rememorar que, durante una noche en Punta del Este, estuvo muy cerca del cantante líder de Soda Stereo, que murió el 4 de septiembre de 2014.

Qué pasó entre Karina Mazzocco y Gustavo Cerati

La charla entre Karina Mazzocco y Fer Dente fue parte del final del reportaje, por lo que el tono era risueño al comienzo del relato de la anécdota. “Fui tan fan de Soda Stereo, al punto de ir a verlos a los boliches”, comentó la conductora.

“¿Lo conociste a Gustavo?”, buscó saber su entrevistador. Entonces, la animadora anticipó que iba a decir algo que nunca había revelado. “Te voy a contar esto que no conté antes. Al único que tuve en mi cuarto de adolescente en un póster fue a Gustavo Cerati en Soda Stereo. Enloquecida por él”, manifestó.

Entonces, rememoró que la historia ocurrió cuando su hijo era chico y estaban en Uruguay junto a varios famosos durante el verano. “Un día en Punta del Este nos encontramos con Pampita y Benjamín Vicuña, que todavía estaban juntos y tenían a su hija Blanquita, otra época. Nos invitaron a un asado en su casa. Al entrar lo veo a Cerati, sentado, con sus rulos. En ese momento estaba de novio con Leonora Balcarce. Hermosos los dos”, precisó.

Mazzocco aseguró que vio al cantante y le comentó al marido que tenía la intención de “cholulearlo”. “‘Está Cerati’, digo como si fuera una persona desconocida. Ahí volví a mi adolescencia, a mi cuarto con los posters de él. Dije ‘lo voy a cholulear’, pero pensé, ‘no puedo cholulear a Cerati’. Entonces no lo fui a cholulear. No sabés lo que me arrepiento de eso”, lanzó.

En ese instante, la conductora se da cuenta de la emoción, frena su relato, pero no puede contener las lágrimas. “Tenía que agradecerle tanta felicidad. Y no lo hice”, dijo, mientras lloraba. “Me parece hermoso que te emociones con esto”, aportó Dente.

Después, también llorando, Mazzocco continuó: “Uno tiene que decir cuando quiere, cuando ama, cuando se equivocó, cuando admira. Como una tarada no lo hice y fue triste. Me hubiese encantado agradecerle tantos momentos de felicidad. Fue toda mi adolescencia. Mi hijo canta sus canciones”.

La presentadora, además, hizo una reflexión hacia el público, como dando un consejo. “No se queden con nada, hay que decirlo todo porque la vida pasa y no sabemos cuando no estamos más. Hay cosas que uno vive que están llenas de amor y ese amor hay que entregárselo a quien nos lo despertó. Y Cerati es parte de mi vida. (…) Nunca me acerqué, creo que nunca lo miré de frente. No lo iba a invadir”, cerró.