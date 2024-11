Con "el corazón en la mano", las emociones a flor de piel y a pura y cruda sinceridad, Juan Martín Del Potro habló del calvario físico y mental que está viviendo tras alejarse de su pasión, el tenis, porque su salud lo traicionó. "Es muy difícil tener que caretear todo las 24 horas".

"Mi vida cotidiana no es la que deseo. Era un tipo muy activo, que le gustaba hacer deporte, no solo jugar al tenis. Me quitaron la ilusión de hacer lo que siempre me gustó, que era jugar al tenis", se sinceró en una nota con TC y Sport al revelar el padecimiento que lo acompaña en el día a día.

"Es muy difícil tener que caretear todo las 24 horas. Me levanto y tomo entre seis y ocho pastillas, entre ellas un protector gástrico, un antinflamatorio, un analgésico y una para la ansiedad", compartió Del Potro sobre la mediación que lo está ayudando a atravesar la difícil etapa no sólo física sino también emocional.

Son 11 minutos y 34 segundos que valen la pena.



La despedida de Juan Martín Del Potro 🥹pic.twitter.com/88gJvB2WLA — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 26, 2024

"Cuando me invitan a jugar al fútbol soy el que lleva el mate y se queda afuera. En el pádel, soy el que graba los videos. He dado todo por este deporte, pero la realidad es que la rodilla me ganó. Desde los 31 que no corro, no subo una escalera, no puedo patear una pelota...", en primera persona.

"Debo tener más de 100 inyecciones en la pierna, en la cadera y en la espalda. Y la verdad que sí... viene siendo una pesadilla sin final. A diario sigo insistiendo en buscar soluciones, buscando cosas alternativas y todavía no la encuentro", compartió Juan Martín

"Si al menos por 1, 2 o 3 horitas puedo tener un poco de paz en mi pierna y disfrutar de algo adentro de una cancha de tenis por última vez, sería muy bonito", manifestó Del Potro, quien próximamente será el protagonista de un evento de despedida a su carrera profesional.