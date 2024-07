Disney está avanzando en el desarrollo de una secuela de "El diablo viste a la moda", la icónica película de 2006. Según reporta Entertainment Weekly, se encuentran en negociaciones Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci, el director David Frankel, la productora Wendy Finerman y la guionista original Aline Brosh McKenna para retomar sus respectivos roles en esta nueva entrega.

A pesar de que aún no se han confirmado todos los retornos, los seguidores han mostrado un gran interés en el regreso de los personajes interpretados por Hathaway, Streep y Blunt. Este año, las tres actrices protagonizaron un breve número durante los Premios del Sindicato de Actores, lo que avivó las expectativas sobre la secuela.

Según los informes, Meryl Streep y Emily Blunt se encuentran en una etapa avanzada de negociaciones para volver a interpretar sus papeles. La trama de la secuela se centrará en la transición de la industria de la moda del medio impreso al digital, un tema relevante y actual que marcará un cambio significativo desde la primera película.

Puede interesarte

La película original, basada en la novela de Lauren Weisberger, fue un éxito mundial con una recaudación de 326 millones de dólares y recibió elogios de la crítica. Tras su éxito, Weisberger continuó la historia en dos secuelas literarias: "Revenge Wears Prada" en 2013 y "When Life Gives You Lululemons" en 2018. Aunque se desconoce si la secuela seguirá alguna de estas historias, el interés en la continuación de la saga sigue siendo alto entre los seguidores y los medios de entretenimiento.