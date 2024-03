Esta semana, el Chino Darín se sumó a la lista de figuras que criticaron al presidente Javier Milei en público. El actor apuntó contra la decisión del oficialismo de desfinanciar la cultura nacional, y se expresó sobre las recurrentes arremetidas del primer mandatario contra distintos artistas, como lo fue el conflicto con Lali Esposito. Luego de estas declaraciones, El Dipy, cantante de cumbia que fue candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza en las últimas elecciones, cargó contra Darín.



En una entrevista con "Poco Correctos", a David Adrián Martínez, más conocido como "El Dipy", le preguntaron que opinaba sobre los cruces que tuvo el primer mandatario con distintos artistas, entre ellos María Becerra, Lali Espósito y el Chino Darín. Sobre el último afirmó, de manera tajante: "El Chino Darín está opinando y viviendo en España… Un beso… Vení a poner el pecho acá" .

El Dipy también habló sobre el conflicto entre el presidente y Lali Espósito, y reconoció que "todos" los artistas trabajaron en eventos con financiación estatal, el argumento en el que se basó la crítica a la cantante pop. "Creo que a Lali se le reclamó que no habló en cuatro años. Todos hemos trabajado en fiestas políticas, y creo que a Lali se la castigó por otro lado. Es lo que ella piensa y me parece perfecto que diga lo que piensa", sostuvo el cumbiero.

Sobre el desfinanciamiento de la cultura, el cantante expresó: "Si a vos te tienen que financiar el arte, no es arte" y continuó: "Hay mucha gente que es artista y vivió financiada por el Estado".

También lo interrogaron sobre la situación del país, y respondió: "La situación está brava, pero creo que la gente está en la posición de bancar esto. Cuando la gente puso su voto para que Milei gane, se despertó y dijo ‘vamos con este’".

Con respecto al cierre del Télam y el Inadi, el autor de "Soy soltero" dijo que la agencia de noticias era una "unidad básica". "No creo que esté bien que mucha gente pierda laburo, pero tampoco que le estemos pagando a gente que no está haciendo su trabajo idóneamente", afirmó, y agregó: "En el INADI tenían una cueva de dólares, eran los policías del pensamiento".

Por último, le consultaron si tenía pensando seguir en política, luego de su intento fallido como candidato a intendente en La Matanza. "No lo sé. No tengo ningún cargo, no pedí nada. Yo sigo laburando de lo mío, me vas muy bien en lo que hago", cerró El Dipy.