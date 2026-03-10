Franco Colapinto se encuentra en China para disputar el Gran Premio de Shanghái, la segunda carrera de la temporada de Fórmula 1, que se correrá el próximo domingo. En la previa de la competencia, el piloto argentino recorrió la ciudad y protagonizó diferentes momentos que se viralizaron.

Durante un paseo por las calles de Shanghai, Colapinto comenzó a hablar con algunas personas que pasaban por la zona y les mostró su clásico termo con referencias a la Argentina.

En medio de la charla, mencionó palabras como “Messi”, “Argentina”, “Dios” y “gol” mientras intentaba generar alguna reacción. Sin embargo, nadie parecía reconocer de quién estaba hablando el piloto. Las caras de desconcierto de quienes escuchaban la conversación terminaron convirtiendo la escena en un momento desopilante.

Puede interesarte

Colapinto manejaba una lancha en China, calculó mal y chocó contra un puente

Pero la anécdota más divertida no fue esa. En otro de los videos que comparió en sus redes, Colapinto aparece manejando una lancha por uno de los canales de la ciudad. El piloto avanzaba a baja velocidad cuando intentó pasar por debajo de un puente, aunque calculó mal la altura.

En las imágenes se ve el instante exacto en el que la lancha impacta contra el puente y no logra pasar, lo que provocó la risa de quienes lo acompañaban.