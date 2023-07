Shakira y Manuel Turizo lanzaron un reto viral relacionado con el sencillo “Copa Vacía” y estallaron las redes. Aquí te lo mostramos

El 29 de junio Shakira y Manuel Turizo estrenaron el sencillo titulado Copa vacía, con el que cautivaron a sus seguidores, con un fuerte mensaje que habría lanzado la barranquillera en contra de Gerard Piqué. En las imágenes se ve a la cantante luciendo como una llamativa sirena con una delicada cabellera en rosa pálido y que generó expectativa desde finales de 2022 cuando se anunció su estreno.

Días después de que se estrenara el clip oficial, a través de la cuenta de Instagram de la colombiana que ya acumula cerca de 88 millones de seguidores, la barranquillera y el monteriano compartieron un Reel con un divertido reto. Este consistió en que cada uno se pone una venda sobre sus ojos y en sus manos, sostiene una copa llena de agua, intentando llenar la que se encuentra sobre la mesa para pasar el líquido de una a otra.

El objetivo es que quien logre depositar mayor contenido en la copa vacía, se convierte en ganador. Allí, los internautas han señalado que la “química” entre los artistas es notoria y una amistad que trascendió los escenarios. En las imágenes se ve cómo la cantante termina mojada por cuenta del divertido momento que compartió con su colega.

“Vamos a jugar a lléname la copa… La #CopaVacia”, fueron las palabras con las que los artistas acompañaron la publicación que ya alcanza los 11,6 millones de visualizaciones y más de 770 mil likes.

Inicialmente, se ve cómo a la barranquillera se le dificultó un poco más que el agua de la copa cayera en el punto exacto, por lo que buena parte del líquido reposó sobre la mesa. Mientras tanto, Turizo sí contó con suerte y la intérprete de Monotonía al escuchar que todo con él iba bien, afirmó que estaba haciendo trampa y tenía los ojos descubiertos.

“¿Ya?… Oooh, está haciendo trampa, estás mirando por ahí”, fueron las palabras que dijo Shakira, para al final decir: “Me estoy mojando toda Manuel, me estoy mojando”.

Algunos de los comentarios que reposan en la publicación son: “yo pensé que se iban a besar”; “volvió a vivir Shakira, gracias Gerard por dejarla en libertad”; “Me estoy mojando todaaaa, qué es eso Isabel María por Dios”; “yo cuando estoy borracho y me pongo a servirles trago a mis amigos”; “pobre Piqué, cambió sirena por tilapia”, entre otros.

AGRADECIMIENTO A SUS “FANS”

Shakira agradeció a sus seguidores que siempre atinan con sus videos cuando intenta lanzar indirectas.

Tras el lanzamiento, la barranquillera nuevamente acudió al chat para enviar una nota de voz a sus 975 mil miembros para agradecer el apoyo y aplaudirles su interpretación de los mensajes ocultos en el video y la letra de la canción.

“Me impresiona cómo analizan mis videos, mis letras, mis canciones y la clavan, siempre”, empezó diciendo la colombiana. Según esto, muchas de las interpretaciones que se dieron a la canción en las redes sociales, señalando que nuevamente Shakira estaba enviando indirectas a Piqué, fueron acertadas.

Agregó que “son los mejores fans del mundo, pero los mejores. Nadie me conoce como ustedes, nadie me entiende como ustedes, nadie me apoya como ustedes y tienen un nivel de percepción que es de otro nivel, el más agudo”.

Finalizó su mensaje personalizado enviándoles un beso a sus seguidores y manifestándoles su afecto. A la nota de voz reaccionaron 118 mil personas que hacen parte del chat de la colombiana con reacciones de amor y banderas de diferentes países del mundo.