Un joven colombiano se convirtió en protagonista de las redes sociales por su sorprendente parecido físico con Lamine Yamal, la estrella del Barcelona. El muchacho trabaja en una carnicería del municipio de Curumaní, en el departamento de Cesar, y fue filmado mientras atendía el negocio, en una escena que rápidamente se volvió viral.

El video comenzó a circular el miércoles 28 de octubre, pocos días después de la derrota del Barcelona por 2-1 frente al Real Madrid, disputada el domingo 25 en una nueva edición del clásico español.

La grabación fue realizada en la carnicería La Garantía, donde una persona decidió bromear con el joven por su parecido con el futbolista español de 19 años.

“Perdió el clásico y se puso a vender carne”

En las imágenes se observa al trabajador acomodando cortes de carne y pollo en las heladeras del establecimiento, mientras la persona que graba lo llama por el nombre del delantero del Barcelona.

"Ven acá, Lamine. ¿Qué pasó, mano? Oye, ¿qué pasó en el clásico?", le pregunta entre risas.

Colombian boy goes viral for his incredible resemblance to Lamine Yamal. https://t.co/pNY4HhwHWs — 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗘 𝗖𝗥𝗔𝗩𝗘 (@crave_indie) October 28, 2026

El joven, algo tímido, responde con sonrisas mientras continúa realizando sus tareas.

La broma siguió con una frase que hizo reír a los presentes: "El hombre perdió el clásico y renunció en el Barça y se puso a vender carne".

El autor del video también aprovechó para promocionar el negocio y presentar al supuesto doble del futbolista como una de las nuevas atracciones de la carnicería.

El parecido que sorprendió a las redes sociales

La publicación comenzó a sumar reproducciones y comentarios en distintas plataformas, hasta llegar a medios de comunicación de España.

Muchos usuarios destacaron el parecido entre ambos jóvenes y algunos incluso creyeron que las imágenes habían sido generadas mediante inteligencia artificial.

"Llegué a pensar que era IA porque son iguales", escribió uno de los internautas.

Otros aprovecharon para inventar apodos como "Lamine Tamal" y "Lamine Carnal", mientras que algunos sugirieron que el colombiano podría aprovechar su parecido para generar contenido en redes sociales.

También hubo quienes propusieron que se contactara con el verdadero jugador del Barcelona para organizar un encuentro.

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No es el primer doble de Lamine Yamal en Colombia

La repercusión del video recordó otro episodio ocurrido en julio de 2025 en Cúcuta, Colombia.

En aquella oportunidad, un joven conocido en las redes como "Yamal Colombiano" llamó la atención durante una ciclovía nocturna por su parecido con el delantero español.

Varios transeúntes se acercaron para pedirle fotografías y registrar el encuentro.

El joven comenzó a ganar popularidad en TikTok, donde reunió más de 20.000 seguidores y participó en videos junto a creadores de contenido locales.

Ahora, la aparición del trabajador de Curumaní volvió a despertar la curiosidad de los fanáticos del fútbol, que encontraron en una carnicería colombiana a otro joven con un notable parecido con una de las figuras del Barcelona.

El video fue difundido por la cuenta de Instagram @outofcontextcol y se extendió rápidamente por las redes sociales.