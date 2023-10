Tras la decisión del Gobierno de unificar los impuestos al oficial en el 100%, el dólar blue rompió hoy martes 10 de octubre otro récord y cotiza a $ 1020 para la compra y $ 1040 para la venta. El paralelo acumula en lo que va del mes un incremento de $ 240.

La brecha cambiaria se posiciona a 184% respecto del dólar oficial y en 192% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 694 desde que comenzó el año.

El Banco Central arrancó la semana con otra venta importante venta de dólares de sus reservas para abastecer la demanda de los importadores en el mercado oficial de cambios. Lo hizo en una jornada de fuertes tensiones cambiarias, en las que los dólares paralelos treparon hasta nuevos máximos históricos nominales.

La entidad terminó la rueda de este lunes con un saldo negativo de unos u$s 70 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. Así, el resultado negativo acumulado asciende a aproximadamente u$s 246 millones en lo que va de octubre y u$s 2000 millones en el año.