Son días de mucho dolor para la pareja de Martín Ku y María Sosa Unzaga, más conocida como Marisol, quienes hace diez días compartían la noticia de que estaban en la dulce espera de su primer hijo. El ex Gran Hermano 2023 y su novia manifestaron su alegría por el embarazo. “Estoy súper contento con la noticia”, expresó el Chino a Teleshow. Sin embargo, en la tarde de este domingo, la traductora de inglés compartió su angustia por la pérdida de su bebé.

“El corazón de nuestro bebé dejó de latir el pasado jueves. Decidió irse rodeado de montañas, lagos y el frío que tanto nos gusta”, escribió, en un posteo que compartió en Instagram junto a la foto de un paisaje patagónico de Bariloche, en donde la pareja pasó unos días. “Fue amado, soñado y deseado desde que supimos de su existencia. Les pedimos sus rezos para transitar el dolor sanamente y para que nuestro pequeño encuentre la paz eterna”, aseguró Marisol, a corazón abierto.

Una horas después el Chino utilizó su cuenta de X para manifestar el doloroso momento que están atravesando. “Tristeza y mucho dolor. No es solo la pesadilla que tenemos que transitar con Mari, sino la ilusión de mis viejos y suegros que se les borra la sonrisa de una semana a otra”, se lamentó.

“Justamente por esto nos queríamos guardar la noticia hasta los 3 meses. Los tiempos ajenos se respetan”, apuntó, para terminar expresando los sentimientos que lo invaden en estos momentos. “Solo 7 semanitas bastaron para guardarte para siempre en mi corazón”, aseguró.

Un día después de anunciar que estaban esperando su primer hijo, luego de distintos rumores y versiones, Martín lanzó un fuerte cuestionamiento. “La exposición tiene sus pros y sus contras. En esta ocasión, lo queríamos mantener en privado, por lo menos hasta haberle contado a nuestras familias”, comenzó diciendo desde la misma red social.

“Se lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital le dio toda la información a varios canales”, indicó, molesto. “La noticia ya la tenían varios comunicadores, se peleaban por la primicia de algo tan íntimo nuestro”, se lamentó.

“No es que dimos el ‘Ok’, sino que no nos quedó otra, ya que se disputaba quién lo decía primero: ellos o nosotros. Claramente, nosotros no teníamos intenciones de hacerlo ahora”, manifestó a principios de agosto, enojado por no poder cumplir con la recomendación médica de mantener en reserva el embarazo durante las primeras doce semanas.

“Estamos recién atravesando un primer trimestre, el cual las mujeres deben ser prudentes y cuidadosas, por su salud y la del bebé. Ahora solo pedimos respeto, y paciencia que, de a poquito, cuando no sintamos cómodos, podremos contarles todo y compartirles toda nuestra alegría. ¡Gracias por tanto amor! Les mandamos un cálido abrazo a cada uno de ustedes”, tuiteó El Chino, hace más de una semana.