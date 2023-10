Jacobo y Máximo López, padre e hijo multiinstrumentistas, protagonizaron un momento emotivo y lleno de lágrimas durante su primera presentación en Got Talent Argentina al contar su historia de vida y el cambio rotundo que tuvieron en los últimos años al quedar solos.

Jacobo, oriundo de Rosario, al igual que su hijo, es artista callejero hace 12 años. “Sea donde sea siempre vamos a hacer música, estoy orgulloso de ser un artista callejero”, explicó el papá después de aquella primera audición, donde hicieron una presentación que incluyó guitarra, percusión y armónica.

“A los 5 años de él su mamá falleció, quedé viudo y hubo un cambio fuerte en mi vida. Antes era panadero y la música a partir de ahí tomó un rumbo más serio. Pensé en hacer lo que realmente me hace bien y disfrutar la vida con plenitud”, habría contado por entonces el artista.

“Me gusta mucho tocar con él. Es un honor tocar con mi papá y hasta donde llegamos… estamos en un programa muy grande. Nunca pensé que íbamos a estar acá”, expresó por su parte Máximo.

El dúo logró pasar de etapa, y este marte tuvo su segunda performance donde volvió a conmover al jurado.

En esta oportunidad, presentaron una chacarera y polca paraguaya, y volvieron a sorprender a todos con su interpretación.

“Son inolvidables. Los felicito a los dos”, expresó Abel Pintos a la hora de dar su devolución.

A su turno, Flor Peña entre lágrimas, les manifestó su admiración: “Pensé que me iba a emocionar como me emocionó la otra vez, no lo pude evitar, no solo por la historia sino por el amor en que desarrollan juntos su arte. El arte nos salva, es una forma hermosa de sanar. Son una inspiración absoluta”.

“Es uno de mis dúos favoritos, tengo sentimientos encontrados con la historia de ustedes”, no dudó en decirles La Joaqui

“Hoy fue increíble de principio a fin, muchas gracias”, cerró Emir las devoluciones.

“Estamos siendo muy felices, y tratamos de disfrutarlo mucho”, respondió emocionado Jacobo.

Fue así que luego de las rondas de presentaciones de este martes, los santafesino lograron el pase a la semifinal

Antes, “Frescolate” el campeón mundial de freestyle fusionó su canto con break dance y se convirtió en semifinalista del certamen.