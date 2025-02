El cuerpo devuelto por Hamás no es de Shiri Silberman Bibas, la madre de los niños raptados, dice ejército israelí. Las propias Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) hicieron pública la información en la noche del jueves: "Durante el proceso de identificación se determinó que el cuerpo recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró ninguna coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado".

Israel conminó a la organización islamista a que "devuelva a Shiri a casa": "Se trata de una violación de la mayor gravedad por parte de la organización terrorista Hamas, que está obligada en virtud del acuerdo a devolver a los cuatro rehenes fallecidos. Exigimos que Hamás devuelva a Shiri a su país junto con todos nuestros rehenes".

Por su parte, sí constataron los equipos forenses del ejército israelí que los cuerpos entregados bajo los nombre de Kfir y Ariel Bibas sí son fehacientemente ellos. "El Instituto Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía de Israel, representantes de las FDI informaron a la familia Bibas que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, han sido identificados", aclararon las FDI.

"Según la evaluación de funcionarios profesionales, basada en la información de inteligencia disponible y los hallazgos forenses del proceso de identificación, Ariel y Kfir Bibas fueron brutalmente asesinados por terroristas en cautiverio en noviembre de 2023", especifica el comunicado emitido en la noche de este jueves.

Y explicaron las FDI: "Ariel Bibas tenía cuatro años en el momento de su muerte y Kfir Bibas tenía diez meses en el momento de su muerte. Fueron secuestrados junto con su madre, Shiri Bibas, de su hogar en Nir Oz".

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia Bibas durante este momento increíblemente difícil y seguimos comprometidos a hacer todo lo posible para garantizar que Shiri y todos los rehenes sean llevados a casa lo antes posible", culminaron las FDI.

Los cuerpos de la familia Bibas fueron entregados en Jan Yunis (sur de Gaza), así como también el de Oded Lifshitz, otro de los rehenes, este jueves por la mañana. Lo hicieron a la Cruz Roja, organización no gubernamental que se ocupa de la mediación entre ambos bandos.

Los dispusieron sobre un escenario, bajo una pancarta en la que apareciía la imagen del premier israelí, Benjamin Netanyahu, caracterizado como un vampiro, junto con un mensaje: "El criminal de guerra Netanyahu y su armada nazi les mataron con misiles desde aviones sionistas".

La familia Bibas fue secuestrada en el kibutz Nir Oz, en la frontera con Gaza, el 7 de octubre de 2023. Yarden Bibas, el padre de familia, fue separado desde el mismo momento del secuestro de su mujer, Shiri Silberman Bibas y de sus hijos, Ariel y Kfir, de cinco y dos años, respectivamente. El pasado 1 de febrero Yarden fue liberado por Hamas, durante un intercambio de cautivos, y entonces él pidió por la liberación de su familia.

El gobierno argentino decretó duelo nacional por la muerte de los Bibas

Desde que se supo que Hamas entregaría los cuerpos de los Bibas, el Gobierno aguardaba la confirmación de las pericias forenses para decretar duelo nacional en forma de conmemoración por la muerte de Shiri, Ariel y Kfir, los tres ciudadanos argentinos.

Fue la Oficina del Presidente la que este jueves por la noche comunicó la decisión del Poder Ejecutivo: "El Presidente de la Nación decretará duelo nacional por 2 días en memoria de Ariel y Kfir Bibas, y expresa en nombre del pueblo argentino sus condolencias a la familia, especialmente a Yarden Bibas, padre de los niños, quien tras sufrir el tormento de estar secuestrado 484 días hoy enfrenta su peor pesadilla".

A la vez que se refirió a lo que los equipos forenses del ejército israelí constataron respecto de la muerte de los dos pequeños: "Según la evaluación del Centro Nacional de Medicina Forense de Israel, los niños fueron asesinados brutalmente en cautiverio por terroristas de Hamás en noviembre de 2023. Resulta monstruoso que estos hechos ocurran en este siglo, y que su muerte responda a una única motivación: ser judíos".

"Las autoridades israelíes también confirmaron que ninguno de los cuerpos corresponde a Shiri Silberman, por lo que la madre de los niños todavía sigue en cautiverio", expresa el comunicado de la Oficina del Presidente respecto de lo divulgado por las Fuerzas de Defensa.