El embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel “Nathi” Mthethwa, fue encontrado sin vida en la puerta del hotel Hyatt Regency, en el oeste de París. Según las primeras informaciones, el diplomático habría caído desde el piso 22 del edificio, lo que provocó su muerte en el acto.

La fiscalía parisina confirmó que el caso se encuentra bajo investigación y no descartan la hipótesis de un suicidio. En la habitación del hotel se constató que la ventana, que contaba con sistemas de seguridad, habría sido forzada.

La esposa del embajador había denunciado su desaparición un día antes, tras recibir un mensaje inquietante que la puso en alerta. Horas después, su cuerpo apareció en la vereda del lujoso complejo hotelero, lo que conmocionó tanto a la comunidad diplomática como al gobierno sudafricano.

La torre.Fotografía: Agencia Noticias Argentinas/imagen oficial

Mientras tanto, la cancillería de Sudáfrica se limitó a señalar que están “al tanto de informes desafortunados relacionados con el embajador ‘Nathi’ Mthethwa” y que emitirán un comunicado oficial cuando haya información confirmada.

Quién era Nathi Mthethwa

Mthethwa, de 57 años, fue un dirigente clave del Congreso Nacional Africano (ANC). Militó en la resistencia contra el apartheid, integró la estructura militar clandestina del movimiento y llegó a estar detenido en 1989.

En la etapa democrática ocupó diversos cargos de peso: fue ministro de Policía durante el gobierno de Jacob Zuma, luego ministro de Artes y Cultura entre 2014 y 2019, y más tarde ministro de Deporte, Arte y Cultura hasta 2023. Ese mismo año fue designado embajador en Francia, puesto que desempeñaba hasta el momento de su fallecimiento.

Las circunstancias de su muerte siguen siendo materia de investigación en París, mientras su país aguarda precisiones oficiales sobre un hecho que sacude a la política sudafricana y deja abiertos varios interrogantes.