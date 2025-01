Pese al paso del tiempo, lo acontecido en el Mundial de Qatar 2022 para los argentinos será eterno. En esa competencia rompieron una larga sequía para poder bordar la tercera estrella sobre el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino.

Tras un inesperado comienzo con derrota por 2-1 ante Arabia Saudita en el Estadio Lusail, la Albiceleste se jugó su futuro en la competencia cuatro días más tarde ante México. En un choque lleno de nerviosismo, se impusieron por 2-0 gracias a los tantos de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Justamente ese gol de la Pulga desencadenó en una reacción que rápidamente se convirtió en meme. Tras la conquista del capitán del equipo, el entrenador Lionel Scaloni se puso a dialogar con su ayudante Pablo Aimar, quien no pudo contener la emoción. Durante una entrevista con la periodista Victoria Vázquez, el hombre surgido de la cantera de River Plate explicó qué lo llevó a sacar todas sus emociones en el banco de suplentes.

“Me emocioné, me emocioné en ese momento. Nosotros, en ese cuerpo técnico, está Fabián Ayala, Walter (Samuel) y yo, que los tres fuimos al Mundial de Japón. Nos volvimos en primera ronda. Para nosotros eso es.. por ahí la gente ni se acuerda quién estaba en el Mundial. Nosotros mismos.., es una carga, es un peso, es una tristeza. Yo no puedo ni mirar imágenes de eso todavía. Pasaron 22 años y esa semana era la sensación de decir ‘nos va a pasar de nuevo’. Nos va a pasar de nuevo a los tres, otra vez. Ese gol fue como decir ‘estamos vivos todavía, no va a pasar de nuevo’”, confesó el ex Benfica y Valencia.

En otro anticipo de la entrevista con el integrante del staff técnico de la Scaloneta, Aimar develó el apodo oculto que tiene el Payasito dentro del cuerpo técnico. “Y a mí me dicen ‘jockey’, por jockey de cabrito. Porque jockey de cabrito es alguien que le dicen que es chiquito”, soltó. Además añadió que otra variante que utilizan es “esquiador de freezer”

“Los chicos, los jugadores, cuando Walter me habla a mí, o le habla a Leo, y le dice ‘yegua’, se ríen. Nosotros nos seguimos hablando como hace 20 años”, concluyó.

La selección argentina, actual campeona del mundo y bicampeona de América, volverá a tener acción en la doble jornada de marzo, cuando el 20 visite a Uruguay y el 25 reciba a Brasil, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, competencia que lo tiene como líder con 25 unidades, cinco más que su escolta, la Celeste de Marcelo Bielsa. Luego aparecen Ecuador y Colombia, con 19.

Pablo Aimar fue declarado Ciudadano Distinguido de Río Cuarto

Por otra parte, Pablo Aimar fue distinguido como Ciudadano Distinguido de Río Cuarto por el intendente Juan Manuel Llamosas y el secretario de Deporte y Turismo, Agustín Calleri. El reconocimiento, otorgado mediante un decreto municipal, destaca su destacada trayectoria en el fútbol profesional y su participación en el equipo técnico que llevó al seleccionado argentino a consagrarse campeón en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022.

La ceremonia se realizó en su domicilio en Río Cuarto. Durante el encuentro, Aimar expresó su agradecimiento a la comunidad local por las múltiples muestras de afecto recibidas tras la histórica victoria mundialista. El decreto subraya no solo sus logros deportivos, sino también su calidad humana, consolidándolo como un símbolo de orgullo para su ciudad natal.