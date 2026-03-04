Eduardo Coudet llegó hoy el país para transformarse en el nuevo entrenador de River Plate, enfrentó a los periodistas en el aeropuerto, puso el gancho en su contrato y cerca del mediodía dará una conferencia de prensa, para a partir de las 16 dar una charla al plantel con presentación del cuerpo técnico y a las 17 llevará adelante el entrenamiento que no contará con Franco Armani, quien es nuevamente baja debido a que seguirá un tratamiento prolongado.

Estos caminos se iban a cruzar 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/nM9JjbxoyY — River Plate (@RiverPlate) March 4, 2026

El Millo publicó un video para darle la bienvenida y rápidamente fue replicado por todos los fanáticos del club de Núñez, quienes están ilusionados con el nuevo DT y melancólicos por lo sucedido con Marcelo Gallardo. "Estos caminos se iban a cruzar", dice el posteo en X, ex Twitter, en el que repasa momentos de la carrera como futbolista de Coudet.

Por otro lado se rumoreó que Coudet no haría uso de las opción de los cupos que le transmitió Stefano Di Carlo con los que cuenta River.