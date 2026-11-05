Axel reveló que quedó afuera de la programación artística prevista para la visita del papa León XIV a Córdoba y responsabilizó a las acusaciones públicas de una exvestuarista por la decisión. El cantante expresó su malestar durante una entrevista con La Voz En Vivo, donde aseguró que tenía previsto participar del evento religioso del 10 de noviembre, pero que los organizadores desistieron de convocarlo.

El músico explicó que había recibido una propuesta para presentarse ante el pontífice y que podía elegir entre Buenos Aires y Córdoba. Sin embargo, prefirió hacerlo en la provincia donde reside desde hace más de una década.

“Me habían llamado para cantar aquí en Córdoba. Me encanta Buenos Aires, pero yo quería cantar en Córdoba para él”, contó.

Según su versión, las negociaciones estaban avanzadas cuando las declaraciones televisivas de una exempleada provocaron que los responsables del espectáculo reconsideraran su participación.

La acusación que habría provocado su salida

La polémica comenzó después de que Griselda Pelozo, quien trabajó como vestuarista del artista, hiciera públicas diferentes acusaciones durante su participación en LAM, el programa de América TV.

La mujer presentó un reclamo civil vinculado con honorarios y cuestiones laborales. Además, relató un episodio ocurrido durante una prueba de vestuario que, según su testimonio, le provocó incomodidad.

Las declaraciones tuvieron repercusión mediática y, de acuerdo con el relato de Axel, influyeron en la decisión de los organizadores de no avanzar con su presentación.

“Una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión y hoy día le dan espacio a cualquier persona diciendo cualquier barrabasada sin verdad ni fundamento. Eso me lastimó”, expresó el cantante.

El músico rechazó los cuestionamientos y sostuvo que las acusaciones perjudicaron su imagen pública.

La relación entre la controversia y la cancelación fue explicada por Axel durante la entrevista, sin que se conociera una confirmación independiente de los organizadores sobre los motivos de la decisión.

"ME LLAMARON PARA CANTARLE A LEÓN XIV EN CÓRDOBA, PERO ME DIERON DE BAJA PORQUE UNA MUJER ME DIFAMÓ" En #LaVozEnVivo, el cantante Axel relató la falsa denuncia en los medios que le impidió actuar frente al Papa. — LAVOZcomar (@LAVOZcomar) November 4, 2026

“Me dolió, pero respeto la decisión”

Axel reconoció que había recibido la posibilidad de volver a actuar frente a un pontífice con mucha ilusión.

La presentación estaba prevista para el 10 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, durante las actividades organizadas por la visita de León XIV.

Según relató, cuando la propuesta estaba cerca de confirmarse, los responsables del espectáculo le comunicaron que no podrían contar con su participación.

“Yo quería estar igual, era una emoción enorme cantar en Córdoba para él”, manifestó.

Aunque cuestionó la repercusión de las acusaciones, aseguró comprender la determinación de los organizadores.

“Yo entiendo la decisión de la organización. La sociedad está muy frágil, muy de cristal. Me dolió, me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada”, sostuvo.

El cantante también destacó su vínculo personal con Córdoba, donde vive desde hace 11 años, y con Perú, país en el que desarrolló parte de su actividad artística y con el que León XIV mantiene una estrecha relación.

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Axel anunció que iniciará acciones judiciales

Durante la entrevista, el artista también anticipó que evalúa avanzar judicialmente contra su exvestuarista por las declaraciones realizadas en televisión.

“La voy a contrademandar penalmente. Esto no puede quedar así como si nada, porque yo estoy 100% con la verdad”, afirmó.

Axel sostuvo que lleva 27 años de trayectoria musical y que confía en que su recorrido profesional respalda su postura.

Según explicó, pretende impulsar acciones por calumnias e injurias, además de reclamar por presuntos daños y perjuicios y lucro cesante.

También dejó abierta la posibilidad de reconsiderar su decisión si la mujer se retracta de sus dichos.

“Si vas a denunciar algo, andá a la Justicia como corresponde, no en los medios”, manifestó.

Por el momento, las acciones judiciales mencionadas corresponden a un anuncio del cantante y no se informó una resolución que determine la veracidad de las acusaciones.

Su experiencia cantando para el papa Francisco

La oportunidad de presentarse ante León XIV tenía un significado especial para Axel porque anteriormente había participado en actividades religiosas encabezadas por el papa Francisco.

El músico cantó durante las Jornadas Mundiales de la Juventud realizadas en Río de Janeiro y Panamá, donde interpretó temas como Celebra la vida y Somos uno.

También tuvo una presentación en el Vaticano en 2017.

Por eso, la posibilidad de volver a actuar frente a un Papa, esta vez en Córdoba, representaba una experiencia importante en su carrera.

A pesar de quedar afuera de esa programación, Axel continuará con sus compromisos profesionales.

El próximo sábado 7 de noviembre tiene previsto cerrar su gira nacional Así Vivir Tour en Quality Espacio, en la ciudad de Córdoba, antes de comenzar a trabajar en nuevo material discográfico.