Un entrenamiento terminó con un fuerte susto en un gimnasio luego de que un hombre perdiera el control de una barra cargada con peso y provocara la rotura de un espejo.

El episodio ocurrió mientras el usuario intentaba realizar un ejercicio de glúteos con una carga elevada. En las imágenes se observa que logra completar algunas repeticiones, pero al momento de volver a colocar la barra en el soporte pierde estabilidad.

La situación se descontroló cuando uno de los lados quedó desequilibrado y los discos comenzaron a moverse. La barra salió despedida hacia atrás e impactó directamente contra uno de los espejos del salón.

El golpe provocó que el vidrio se rompiera en pedazos, generando sorpresa entre las personas que estaban entrenando en el lugar. Afortunadamente, no se registraron heridos.

El video rápidamente llamó la atención por la violencia del impacto y por el riesgo que representó para quienes estaban cerca. También volvió a poner el foco en la importancia de entrenar con cargas adecuadas y con asistencia cuando se realizan ejercicios de mayor exigencia.