Edu Aguirre dejó de ser, por un rato, el periodista que defiende a Cristiano Ronaldo en televisión para convertirse en boxeador. El español venció por decisión a Gastón Edul en uno de los combates más esperados de La Velada del Año VI, el evento organizado por Ibai Llanos, en una pelea que estuvo atravesada por la rivalidad futbolera entre Argentina y España.

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Aguirre dominó el combate de principio a fin y, tras el fallo de los jueces, celebró de manera eufórica. Incluso cantó por "los campeones del mundo", en referencia al reciente título de España frente a la Argentina en el Mundial 2026, y volvió a sostener una frase que repite desde hace años: "Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista de la historia".

"Edu Aguirre":

Porque venció a Gastón Edul en #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/Cw1zzQzTKd — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 25, 2026

Detrás de esa figura mediática hay una historia ligada al fútbol. Eduardo Armando Aguirre Redecilla nació el 14 de enero de 1988 en Madrid, aunque se crió en San Lorenzo de El Escorial. Hijo de un piloto de avión y de una artista, desde muy chico soñó con ser futbolista profesional y empezó a jugar a los cuatro años en equipos de su zona, hasta llegar a ser capitán del UD San Lorenzo. Sin embargo, nunca pudo dar el salto al profesionalismo y en 2015 decidió retirarse para dedicarse de lleno al periodismo.

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Mientras perseguía ese sueño estudió Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, convencido de que necesitaba una alternativa para su futuro. Sus primeros pasos en los medios fueron en el diario Marca, donde cubría el día a día del Real Madrid. Ese trabajo terminó cambiándole la vida por partida doble: le abrió las puertas de la televisión y también le permitió conocer a Cristiano Ronaldo, con quien primero construyó una relación profesional y luego una amistad que ya lleva más de una década.

El contacto cotidiano con el delantero portugués fue transformando una relación estrictamente profesional en una amistad que ya lleva más de una década. Aguirre se convirtió en uno de los periodistas que más veces entrevistó a CR7 y la confianza creció hasta compartir vacaciones en Dubái, reuniones familiares y celebraciones de Año Nuevo. "Cristiano es de mis mejores amigos. Me cuenta todo lo que pasa en su vida y yo le cuento todo lo que pasa en la mía", reconoció el periodista español.

Su salto a la fama llegó como panelista de El Chiringuito de Jugones, el popular programa conducido por Josep Pedrerol. Allí construyó un perfil inconfundible: ferviente defensor del Real Madrid, crítico del Barcelona y uno de los periodistas que más veces salió a respaldar a Cristiano Ronaldo en el histórico debate con Lionel Messi.

Con el paso de los años, la relación profesional con el portugués se transformó en una amistad. Aguirre es uno de los periodistas que más entrevistó a CR7 y ambos comparten un vínculo que trasciende el trabajo. Pasaron vacaciones juntos en Dubái, celebraron un Año Nuevo en compañía de sus familias y mantienen un contacto permanente.

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"Cristiano es de mis mejores amigos. Me cuenta todo lo que pasa en su vida y yo le cuento todo lo que pasa en la mía", reveló el propio Aguirre al contar cómo consultó con el portugués antes de aceptar el desafío de boxear en La Velada. Según contó, la respuesta fue inmediata: "Edu, aplástale", le escribió Cristiano cuando supo que su rival sería Gastón Edul.

Durante el Mundial 2026 también volvió a convertirse en tendencia. Un video suyo lamentando la eliminación de Portugal en los octavos de final se viralizó en las redes sociales, ya que el periodista aparecía visiblemente afectado por la derrota de los lusos, pese a ser español.

Con un estilo frontal, polémico y siempre dispuesto al debate, Edu Aguirre construyó una carrera que mezcla periodismo, televisión y redes sociales. Ahora sumó un capítulo inesperado: derrotó a Gastón Edul sobre el ring y convirtió una rivalidad nacida en el fútbol en uno de los momentos más comentados de La Velada del Año VI.