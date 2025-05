La serie El Eternauta tuvo su esperado estreno en Netflix y se transformó en una de las series más vistas a nivel mundial. Distintos medios del mundo se hicieron eco y llenaron de elogios a la producción nacional que hizo una adaptación del famoso cómic escrito por Héctor Oesterheld y dibujado por Francisco Solano López.

Uno de ellos fue The New York Times, donde en su reseña señala que la serie "se adapta a los nuevos tiempos" y aunque señala que "no está mal, realmente deberías leer la novela gráfica primero. Si puedes encontrar una copia, claro está",

"El Eternauta se ha actualizado a la era de los teléfonos móviles, y se ha ampliado el núcleo de personajes, pero sigue a grandes rasgos la historia de Oesterheld. Cae nieve tóxica, aunque ahora con el acompañamiento auditivo del viento constante, un tipo de fantasmagoría diferente al silencio de la lectura. Mantener cada centímetro del cuerpo cubierto, con abrigos o ponchos o sábanas de plástico, es crucial. Los cascarudos gigantes hacen acto de presencia", destaca la crítica escrita por el periodista Mike Hale.

De cara al futuro, analiza que la serie "puede que una segunda temporada tenga que esforzarse un poco más para evitar que los espectadores contemporáneos la abandonen".

Por su parte, Álex de la Iglesia, reconocido director y productor de cine español, destacó en su cuenta de X que la serie nacional es "absolutamente brillante, modélica y no solo eso, sino también muy necesaria".

Vistos los seis capítulos del Eternauta, absolutamente brillante, modélica y no solo eso, sino también muy necesaria, ¿por qué? porque a partir de el Eternauta va a ser posible hacer ciencia ficción de calidad en Argentina, y en el mercado latino: es ambiciosa, generosa , adulta,… pic.twitter.com/jMsgluj5HG — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) May 1, 2025

"A partir de el Eternauta va a ser posible hacer ciencia ficción de calidad en Argentina, y en el mercado latino: es ambiciosa, generosa , adulta, soberbiamente escrita. La sensación que he tenido al verla es la misma que tuve cuando leí el cómic", sumó.

La prestigiosa Revista Time, también dedicó un espacio en su web donde hace un detallado análisis de la serie y pone luz a los amantes cinematográficos de por qué deberían verla. Recuerdan que "más que una historia de ciencia ficción sobre la supervivencia, El Eternauta se convirtió en un referente en la cultura latinoamericana, en parte por su trama y en parte por la historia de su creador".

Para la revista Rolling Stone, el mayor mérito del director fue que nunca se limitó a solo replicar escenas iconicas del comic, "sino entender el trasfondo emocional y sociopolítico de la obra". "La adaptación, entonces, no solo muestra nieve tóxica y extraterrestres: también refleja las cicatrices de un país que ha atravesado dictaduras, crisis económicas y desilusiones generacionales", señalaron.