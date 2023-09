El ex participante de Gran Hermano Maxi Giudici fue internado de urgencia.

Según informó Ángel de Brito, Giudici fue ingresado a un centro de salud con custodia policial luego de su separación y de haber protagonizado un accidente con su auto.

El ex GH habría ingerido un blíster de clonazepam.

El parte policial detalla que “personal fue desplazado a la 1.25 de la madrugada por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejia a Maximiliano Jose GUIDICI (EX GRAN HERMANO 2022) con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos”.

En las últimas horas, se había confirmado que la relación con Juliana, su compañera en el reality Gran Hermano llegaba a su fin nuevamente, luego de una primera separación y volver a soñar con una vida juntos.

Luego de haber sido internado de urgencia en el Hospital Ramos Mejía, Giudici compartió un video selfie, pero luego fue borrado desde su perfil.

“Todavía sigo acá, son las 9 de la mañana, desde la 1:30am que estoy, protocolo va, protocolo viene”, comenzó a contar.

“Estamos esperando un mail para que me puedan liberar, ya me vio el médico, tenemos un guardia acá, pendiente, marca personal”, señaló el ex participante de Gran Hermano en referencia al agente de policía que estaba haciendo guardia.

“La verdad que no entiendo ni para qué, como si fuese un delincuente, hubiese hecho algo malo. La verdad que, el trato, salvo de estas dos chicas que están acá adentro, el trato es asqueroso. Yo no entiendo como este tipo de gente trabaja, estoy encerrado como si fuese un preso”, manifestó Maxi.