El ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ingresó este martes a la prisión de La Santé, en París, para comenzar a cumplir una condena de cinco años de cárcel, dictada por el Tribunal Penal de la capital francesa el pasado 25 de septiembre.

El dirigente conservador, de 70 años, fue declarado culpable de haber participado en una conspiración criminal vinculada con la presunta financiación de su campaña presidencial de 2007 con dinero del régimen libio de Muammar Gaddafi. La justicia francesa determinó que existieron movimientos financieros irregulares y contactos políticos encubiertos que vulneraron la legislación sobre financiamiento electoral.

Antes de presentarse en prisión, Sarkozy calificó el fallo como un “escándalo judicial”, y aseguró en la red social X que “no es un expresidente quien está encarcelado, sino un hombre inocente”. Su abogado, Christophe Ingrain, confirmó que presentaron un pedido de liberación, aunque la ejecución de la pena fue ordenada de manera inmediata.

Los magistrados fundamentaron su decisión en la “excepcional gravedad” de los hechos, argumentando que el caso atenta contra la integridad del sistema democrático y pone en cuestión la independencia del Poder Judicial. La sentencia marca un hecho sin precedentes: Sarkozy es el primer expresidente francés en cumplir prisión efectiva en la historia moderna del país.

La investigación sobre la presunta financiación libia lleva más de una década y expuso una compleja red de corrupción, tráfico de influencias y desvío de fondos públicos, un entramado que sacudió a las más altas esferas políticas de Francia y dejó en evidencia los riesgos de la connivencia entre poder político y dinero extranjero.