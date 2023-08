Lyndsi Johnson ex mecánica de la marina de Estados Unidos, tiene 28 años y sufre el raro Síndrome de taquicardia postural (PoTS), condición que no le permite estar parada mucho tiempo y debe permanecer en la cama durante 23 horas al día.

El PoTS provoca un volumen sanguíneo reducido y un aumento anormal de la frecuencia cardíaca cuando alguien se para o se sienta. Por eso a la mujer de 28 años le cuesta caminar sin sentirse mareada o desmayarse.

“Parece una locura, pero es verdad. Me siento mucho mejor si me acuesto, estoy en cama todo el día”, dijo en su momento la residente de Maine, Washington, a SWNS.

Cómo empezó todo

Johnson comenzó a experimentar síntomas en 2015. Lo primero que sintió fueron dolores abdominales y de espalda. Aunque en 2018 recibió el alta, en 2022 año sus dolores empeoraron.

“Vomitaba tanto que mi corazón comenzaba a tener intervalos QT prolongados y estaba en el hospital con monitoreo cardíaco”, reveló la mujer.

“Me estaba desmayando por todas partes. Estaba comprando en el supermercado y tuve que sentarme porque me sentía mareada. Incluso me he desmayado después de que ladra mi perro”, explicó.

Los médicos le diagnosticaron PoTS gracias a una prueba de inclinación. Un cardiólogo la acostó sobre una mesa y luego la irguió lentamente mientras otros médicos le controlaban su frecuencia cardíaca, presión arterial, el oxígeno en la sangre y el dióxido de carbono exhalado.

Por lo menos hasta finales de 2022, Johnson necesitaba del cuidado constante de su marido, James. Y gracias a unas pastillas betabloqueantes logró reducir sus desmayos tres veces al día y eliminar náuseas.

“Es realmente debilitante. No puedo hacer los quehaceres y James tiene que cocinar, limpiar y ayudarme a ducharme y lavarme. He pasado semanas sin cepillarme los dientes porque me hace sentir muy mal”, reflexiona la mujer.

Pero el PoTS no la detiene. Aunque vive prácticamente acostada, Johnson está estudiando un título en negocios musicales para volver al trabajo de forma remota.

“Realmente tuve que adaptarme a esta nueva vida. No puedo hacer mucho de lo que solía hacer, pero ahora he llegado a un acuerdo con eso. Estoy agradecido por lo que tengo”, concluyó.