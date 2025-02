Desde un exclusivo yate por el Delta, los hermanos Alex y Charlotte Caniggia celebraron su cumpleaños número 32 rodeados de sus seres más cercanos, incluidos la pareja de Alex, Melody Luz, y su hija Venezia. El evento, en el que se destacó el lujo y la extravagancia, se desarrolló bajo un sol radiante que permitió a los presentes disfrutar de la panorámica del paisaje. Alex no dudó en compartir con sus seguidores una serie de fotos de la jornada, donde se mostró disfrutando del momento junto a su hermana, en el instante de soplar las velas, así como también con su hija y su esposa, descansando en la cubierta del yate mientras aprovechaban la calma del día.

El exclusivo festejo de cumpleaños de Charlotte y Alex Caniggia en un barco (Instagram)

Fiel a su estilo provocador, Alex no dejó pasar la oportunidad de dejar un mensaje en sus redes sociales, en el que, además de resaltar la celebración, lanzó una afirmación rotunda sobre su presencia en el mundo. “Hoy cumplimos 32 años con la sis, los mellizos más masivos del planeta Tierra”, publicó junto a sus fotos y varios emojis de velitas y fuegos. A continuación, continuó con su mensaje característico hacia aquellos que critican su estilo de vida. En un tono desafiante, declaró: “En mi tierra yo siempre soy el profeta... 7000 dólares para navegar, siempre en efectivo, nada depara ser como nosotros, te paso la receta... ¡Tener nuestro apellido es top en todo el planeta!”.

Charlotte Caniggia disfrutó de su cumpleaños número 32 junto a su hermano Alex, y su sobrina Venezia (Instagram)

La mezcla de la celebración familiar con la exhibición de su poder adquisitivo fue, como de costumbre, un toque personal de la personalidad de Alex. Al mismo tiempo, dejó en claro que, según él, su éxito se debe exclusivamente a su esfuerzo personal: “Pero nosotros nos hicimos nuestro camino solos, nadie nos ayudó, nadie nos regaló nada. Cada uno tiene sus trabajos y gracias a Dios y a nuestra inteligencia de hacer negocios millonarios”. En el mismo posteo, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia expresó su afecto por su hermana, a quien le dedicó unas palabras llenas de emoción: “Sis de mi vida, te amo con todo mi corazón, siempre juntos hasta el infinito”.

Alex Caniggia vivió un cumpleaños diferente junto a su pareja Melody Luz, en la cubierta de un barco (Instagram)

Cabe recordar que hace unas semanas, el mediático compartió a través de sus redes sociales una nueva adquisición que no pasó desapercibida para sus seguidores: un lujoso penthouse en la zona norte de Buenos Aires. Alex no tardó en grabarse mostrando la propiedad, en la que reside junto a su pareja, Melody Luz, y su hija Venezia. Con el entusiasmo que lo caracteriza, el mediático se filmó con traje, bailando y expresando su euforia ante la cámara. “Porque el que tiene plata hace lo que quiere. Mirá dónde estoy: en mi pinche penthouse, ladies and gentlemen: 368 mil dólares”, dijo, mostrándose tan orgulloso de su nuevo hogar como de su actitud ante la vida. A lo largo de la grabación, continuó con su discurso, instando a sus seguidores a “mirar” lo que tenía, resaltando nuevamente el valor de su departamento y la forma en que vivía. “Gente, acá estamos masivos, bro. Acá estamos en otro nivel... Porque el que tiene plata, hace lo que quiere”, insistió.

Los mellizos Charlotte y Alex Caniggia festejaron juntos su cumpleaños número 32, y soplaron las velitas con Venezia, la hija del mediático (Instagram)

Charlotte y Alex Caniggia celebraron su cumpleaños a puro lujo en un yate por el Delta (Instagram)

Alex aprovechó también para hacer alusión a las compras que había realizado, dejando claro su afición por el lujo y la ostentación. Mostró su nuevo teléfono celular de alta gama, el cual, según él, costó 2000 dólares, y no dudó en compararlo con el sueldo de aquellos a los que consideraba “menos favorecidos”. “Esto es tu sueldo del mes”, dijo mientras desempaquetaba el dispositivo, en un gesto provocador. Además, Alex no dejó pasar la oportunidad de exhibir otros artículos de su propiedad: “1350 dólares por un bolso riñonera, 2000 por una laptop de alta gama y más de 6000 por el traje que llevaba puesto”, mencionó, mientras lanzaba una pregunta desafiante a sus seguidores: “¿Vos qué usás, Android, pedazo de pobre? ¿Teléfono de plástico usás? ¿Con funda?”, apuntó en tono burlón.