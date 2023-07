Santiago Maratea dio una conferencia de prensa este martes junto a funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ) para comentar las novedades vinculadas al fideicomiso vinculado a la colecta que inició para pagar las deudas de Independiente y que ya lleva recaudados más de 876 millones de pesos.

Junto al influencer estuvo presente Ricardo Nissen, titular del ente que a fines de mayo había declarado “ineficaz e irregular” el fideicomiso y que había ordenado iniciar una acción para designar un interventor informante para su control.

“En este caso particular no hubo ninguna controversia, solamente una discrepancia de alguna metodología, que fue lo que llevó al fiduciario a llevarlo a Neuquén. Eso nos llamó la atención porque no encontramos ningún punto de conexión. Nos pareció que era de Buenos Aires y teníamos que intervenir”, dijo Nissen.

Y agregó: “Nunca pensamos que esto podía ocultar otra cosa”.

Las frases más destacadas de Santiago Maratea