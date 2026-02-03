Se incendió un tren con más de 120 pasajeros en Córdoba. Los Bomberos trabajaron casi dos horas y media para poder contener el fuego. Hubo afectados por la inhalación de humo, aunque ninguno de gravedad tras realizarse una evacuación de emergencia.

Un feroz incendio se registró este lunes en una formación del Tren de las Sierras que circulaba desde Cosquín hacia la ciudad de Córdoba, con más de 120 pasajeros a bordo. No se registraron heridos de gravedad.

El episodio tuvo lugar minutos antes de las 20 en las inmediaciones de la estación La Calera, a la altura de la avenida San Martín y Rivadavia. El fuego recién pudo ser apagado aproximadamente dos horas y media después, según informó oficialmente el cuartel de Bomberos de esa ciudad situada al oeste de la capital provincial.

Puede interesarte

Imágenes del incendio circularon rápidamente en las redes sociales y graficaron la magnitud de las llamas, que fueron contenidas en el marco de un operativo que incluyó a tres autobombas y varios camiones cisterna, entre otros vehículos. También participó personal de Defensa Civil de La Calera, y de las Policías local y Federal.

Se incendiaron dos vagones del Tren de las Sierras de Córdoba entre Cosquín y La Calera. Alrededor de 120 pasajeros debieron ser evacuados.



📹 Vía @danilerer pic.twitter.com/ImlWdSvuyi — Corta (@somoscorta) February 3, 2026

Según precisaron los Bomberos, en la formación viajaban 130 personas que fueron evacuadas antes de su llegada. Indicaron, además, que cuatro personas fueron trasladadas al hospital local.

En ese sentido, medios de Córdoba aseguraron que una nena fue hospitalizada como consecuencia de la inhalación de humo y aclararon que ninguno de los afectados presentaba un cuadro de gravedad.

Puede interesarte

Testimonios

Juan, un hombre que viajaba en el tren incendiado aseguró que se trató de “una desgracia con mucha suerte”.

“Nos ayudamos entre todos para poder bajar del tren. El fuego no paraba. Todos colaboraron en bajar con tranquilidad para que no pasar a mayores”, relató minutos después del incidente.

Además, afirmó: “No fue en más adelante, sino no hubiéramos podido bajar. Yo los ayudé con los matafuegos, pero estaba imposible con lo poco que había”.

El Ministerio de Seguridad de Córdoba, por su parte, sostuvo oficialmente de que “alrededor de 120 personas debieron ser evacuadas de distintos vagones” y que “las causas que originaron el incendio son materia de investigación por parte de la fiscalía interviniente”.