A una semana de haber comenzado el reality de canto más esperado de la televisión argentina, Cantando 2024, este lunes el jurado eligió al primer eliminado del certamen. Tras varias galas en las que hubo peleas, presentaciones fallidas y otras bien logradas, según destacaron los jurados compuestos por Nacha Guevara, Milett Figueroa, Flavio Mendoza y Marcelo Polino, las parejas participantes fueron demostrando sus performances en la pista.

En el ciclo de América se vivió una noche de sentencia y eliminación. Un rato antes, en LAM, Ángel de Brito contó que a partir de esta semana llegará el VAR al concurso, integrado por tres de estas celebridades. La Bomba Tucumana, Lourdes Sánchez, Aníbal Pachano, Amalia Yuyito González y también Iliana Calabró están dentro de la lista de convocados, pero la producción seleccionará a tres de ellos.

“¡Pero muy buenas noches!”, arrancó diciendo Flor Peña, dando la bienvenida al ciclo. ”Hoy, lunes, se va una pareja. Tenemos una tribuna enardecida con un fandom de los diferentes artistas. Hoy, una pareja se elimina y se va del Cantando 2024″, recordó la conductora, quien lució un vestido azul con detalles de brillos y motivos de flores, ceñido al cuerpo.

Acto seguido, presentó a los jurados, comenzando como siempre por Nacha Guevara, luego por Flavio Mendoza, Milett Figueroa y en último lugar, por Marcelo Polino. Después, Peña se encargó de leer los puntajes secretos que les puso Flavio Mendoza a cada pareja. “Sos un buchón y un mal compañero”, le dijo Marcelo Polino a Pepe Ochoa y aclaró que reprodujo estas palabras en boca de sus colegas. De inmediato, el participante se defendió y negó las acusaciones. En ese momento, se generó un picante cruce entre Coy Scaglione y el panelista de LAM. “Estabas como un caballo, hablabas y hablabas”, le dijo la joven. “Yo doy información porque soy periodista, y ella se enoja”, disparó Pepe. “Tendrías que volver a hacer la carrera de periodismo entonces”, apuntó la hermana de la jugadora más polémica de Gran Hermano. Luego, picante, lo llamó “Popó” a Ochoa, en alusión a que era una “caca”.

💣 SIGUE LA GUERRA entre Pepe Ochoa y Coy Scaglione.



Cc #Cantando2024 por #AméricaTV pic.twitter.com/kw81FrSV3G — América TV (@AmericaTV) October 1, 2024

Como si estos cruces no fueran suficiente, Ochoa apuntó contra Milett Figueroa. “Ángel opinó que es una paracaidista, que está acá porque es la novia de Marcelo Tinelli”. Pero la modelo no se enganchó en las críticas. “No voy a cambiar la mirada que tienen sobre mí, así que a mí no me importa lo que piensen, esto para mí es un trabajo y me van a tener que seguir aguantando”, enfatizó la modelo peruana.

Más adelante, Florencia explicó la razón por la que no estuvo presente su hijo, Juan Otero. “Él no puede estar porque esto hoy es en vivo, y como es menor solo puede estar en pantalla cuando el programa está grabado. Va a estar online”, destacó mientras se lo pudo ver al adolescente en la pantalla gigante del estudio.

Otro momento picante fue cuando le preguntaron a Silvina Escudero por qué rechazó la invitación al casamiento de Matías Alé con su novia Martina. “No es mala onda ni nada, pero nunca fui al casamiento de ningún ex”, se excusó la bailarina. Polino le consultó si es verdad que está peleada con su hermana Vanina. “Soy la artífice de la frase ‘amo a mi hermana’, quedaron en el camino algunos emprendimientos juntas. Si no me saludó para mi cumpleaños por redes, capaz no le pintó hacerlo”, agregó para dar por finalizado el tema.

Un rato después, se supo quién fue la primera pareja sentenciada de la noche: Nenu López junto a su compañero. Minutos más tarde, se descubrió cuál fue la segunda: la de Josefina Pouso y su partenaire. Luego, la tercera pareja en quedar sentenciada fue la de Matías Ale y su compañera. También, la de Tony Coggi y la de Alicia Barbasola quedaron en la lista de nominadas a irse en la noche de este lunes. Cachete Sierra y Marcia también fueron de los sentenciados a abandonar el certamen.

Mientras tanto, cuando fue el turno de Mimi Alvarado, la joven hizo un fuerte descargo contra la devolución que le dio Nacha Guevara. “Una persona muy cercana a mí me enseñó siempre a mirar a los ojos. Eres una persona que admiro, pero si tú no me respetas, entonces yo digo cualquier cosa. Soy la más nueva, entré solo con tres ensayos, con la canción más difícil del mundo. Aquí se dijeron dos mentiras: yo nunca elegí el tema y jamás puse los horarios. Falta de respeto y mentiras, no me van”. En ese instante, la que se sintió aludida fue la coach de la pareja de la novia del Tirri, y visiblemente molesta, renunció en vivo. Finalmente, Flor leyó el puntaje secreto para la pareja y también resultó sentenciada.

Acto seguido, las siete parejas pasaron al frente del estudio y la conductora habilitó los teléfonos para que el público comience a votar. “El jurado va a salvar a cinco parejas, y dos van a continuar en el teléfono para que la gente elija quién se queda y quién se va”, aclaró Flor. Flavio Mendoza salvó a la pareja de Cachete Sierra, Milett, a la de Josefina Pouso. “Si vamos a hablar de voces no sabría a cuál elegir, pero voy a hacer un combo y voy a salvar a la pareja de Matías Alé”, anunció Polino. En tanto, Nacha fue contundente y sorprendió: “Yo creo que voy a salvar a Mimí”. Emocionada, la participante dominicana se dirigió a estrecharle la mano a la cantante.

La quinta pareja fue salvada por Flavio. “Necesitamos que también metan un show en el certamen, para mí ninguno cantó pero voy a decidir por la persona que creo que tiene ganas de crecer. Voy a darle un votito de confianza para Alicia Barbasola”, exclamó el coreógrafo.

Luego de un breve corte comercial, Flor le pidió al escribano que le entregue el sobre con los nombres de la dupla eliminada por el voto del público. “Se queda en el Cantando con el 66,7 por ciento de los votos la pareja de Nenu López”, anunció ante la emoción de los participantes. Tony Coggi y su acompañante quedaron afuera del reality, quienes se despidieron con tristeza de la pista.