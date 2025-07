En un canal de difusión para sus seguidores en WhatsApp, Marcelo Tinelli dio a conocer el fuerte mensaje que le envió Florencia de la Ve que deja expuesto la mala relación entre ambos.

Todo comenzó cuando, en su ciclo en El Nueve, Los Profesionales de siempre, Flor apuntó contra el conductor a raíz de la noticia de que estaría por cerrar su productora LaFlia, algo que luego él se encargó de aclarar que no es así, sino que está en un proceso de "reestructuración de personal, como lo hacen tantas empresas en este país".

Según compartió, Tinelli le envió un mensaje a Flor preguntándole por qué sus palabras en su contra.

"Le escribí de muy buena manera, porque le tenía un gran cariño y le había dado trabajo muchos años y habíamos hecho muchas cosas juntas. No entendía por qué tanto resentimiento. Cuando me contestó después de muchas horas, ahí entendí porque mucha gente se queda dolida por cosas que uno ni se entera, y siento que tampoco fueron así", compartió en las redes Tinelli, que luego reflexionó: "Gracias a Dios sé entender y perdonar a la gente que intenta ofender, porque siento que lo que dijo habla más de ella que de mi".

"Miren la respuesta. Me quedé sorprendido", sumó luego el conductor, que dio a conocer el mensaje que le hizo llegar la conductora.

"Hola Marcelo, ¿cómo estás ? Si me tenías cariño lo disimulaste muy bien cuando fuiste gerente de América. No hiciste más que meterme el dedo en el culo desde que asumiste. Igual no soy rencorosa", le contestó Flor a Tinelli, recordándole su paso por la gerencia de América TV, tiempo en el que ella era la conductora Intrusos.

El ciclo de Flor en el reconocido ciclo de espectáculos inició en 2022, tras la salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Luego de dos años, en los que se destacaron muchos cambios en el panel y un rating que no acompañó como se esperaba, la conductora renunció y dejó Intrusos un mes antes del final de 2024 (Marcela Tauro continuó en la conducción durante tres meses hasta el regreso de Pallares y Lussich).

Tras dejar el ciclo, en redes, Flor compartió un extenso texto en el que reveló el detrás de escena de su decisión. "El lunes 9 de diciembre me despedí de Intrusos del espectáculo. Jamás imaginé que el final de un ciclo tan querido fuera tan amargo y repentino", inició.

“A pesar de que me reconocían mi labor, la dedicación puesta y que esto había dado frutos, la nueva gerencia decidía terminar mi ciclo”, siguió.

Luego, agregó: “Nunca había pasado por la experiencia de ser despedida y al mismo tiempo reconocida por haber hecho las cosas bien. Suele ser al revés por lo general”.

La relación profesional de Marcelo Tinelli y Flor de la Ve

Flor de la Ve fue una personalidad habitual de los distintos ciclos de ShowMatch, con la conducción de Tinelli.

En 2006, Flor ganó el Bailando por un sueño 2. Y volvió a participar en 2007, mismo años en el que fue jurado del Patinando por un sueño.

En 2019 volvió a participar del segmento de baile de Showmatch, ahora llamado Super Bailando.

Además, Flor fue protagonista de Los Roldán (2004-05), la telenovela éxito creada por Tinelli y Sebastián Ortega, producida por Ideas del Sur.