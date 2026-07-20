Wanda Nara asoció a Gustavo Méndez con un delito aberrante y el periodista salió con los tapones de punto a defenderse y anticipó la batalla legal que se viene.

La final de la Copa del Mundo desató una batalla campal inesperada en X entre Gustavo Méndez y Wanda Nara. El primero sugirió sin nombrarla que la mediática había sido 'mufa' por asistir al último partido y ella le saltó a la yugular.

Además de tildarlo de 'bobo' dijo que siempre era 'violento' con ella y la hostigaba, antes de rematar con una durísima acusación: "Ojalá que empiece a hablar de las investigaciones que tiene. Las cuentas que maneja y la causa de pedofilia".

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Por supuesto que este mensaje dejó a todos helados, especialmente por sembrar la duda sobre un delito aberrante y sin adjuntar ninguna prueba. Méndez eligió llamarse a silencio en las redes para poder hacer su descargo de manera contundente en "La mañana con Moria".

"Paralelamente a todo esto que ponía, le estaban robando a sus hijos en Milán. Se ve que soy más importante que los chicos... sinceramente no sé de qué habla, habría que preguntarle a ella", dijo con una calma que no tenía.

Luego, tomó valor y agregó: "Fui haciendo captura de pantalla de todos los que me acusan falsamente, que son fanáticos de Wanda Nara, van a ser denunciados. Todos. Empezando por ella".

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Méndez aseguró que no tiene ninguna causa de ese tipo y por eso, va con la seguridad de que ganará la pulseada: "Se fue a la mierda. Mi mamá mira esto y se pone mal... voy a ir hasta las últimas consecuencias. Tengo captura de todos los que se hicieron eco de eso... voy a demandarlos uno por uno, empezando por Wanda Nara", dijo quebrado.

"Yo me gané todo solo. Mi familia es mi límite... me acusaste de algo atroz sin pruebas y encima es mentira. Lastimás a mi familia, me tirás el hate que tenés... es muy grave lo que hiciste, muy. Me acusaste de algo que jamás hice. Aberrante".