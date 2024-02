Lali Espósito, al igual que el rapero Dillom, incluyó una dimensión política en su actuación en el festival Cosquín Rock, respondiendo así a las críticas que recibió por parte de Javier Milei, quien compartió en redes sociales un mensaje cuestionando su participación en el evento.

Antes de interpretar una de sus canciones, la ex integrante de Casi Ángeles tomó unos momentos para compartir reflexiones con su audiencia, destacando la importancia del público en la carrera de un artista y la unión que el arte, la música y la cultura generan en la sociedad.

"Este es un show muy especial para mí porque no solamente cumplo un sueño como artista de estar en semejante evento. Todo lo que le sucede al artista es una cuestión colectiva y no depende solo del artista, es netamente del público. No es demagogia. Eso quiero celebrar hoy", expresó Espósito, recibiendo una ovación de su público.

Además, durante su presentación, adaptó la letra de su canción "Quiénes son?" como respuesta a las críticas recibidas, modificando una parte para abordar las acusaciones sobre su relación con el Estado, lo que nuevamente fue aclamado por la audiencia.

Estos cambios en su repertorio surgieron después de que Milei retuiteara un mensaje crítico hacia Lali, lo que desencadenó una nueva controversia en las redes sociales y llevó a la cantante a convertirse en tendencia.

La publicación compartida por el usuario criticaba la participación de Lali en el festival y hacía referencia a un mensaje anterior de la artista en redes sociales, generando una serie de comentarios negativos hacia ella.