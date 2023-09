Emanuel Noir no tuvo pelos en la lengua y se expresó a través de dos videos.

Emanuel Noir, el cantante de la banda Ke Personajes utilizó sus redes sociales para hacer un descargo sobre lo que le propusieron en la edición 25º de los premios Gardel, que se realizó en la noche del martes en el Arena de Buenos Aires.

A través de su cuenta de Tik Tok, el artista, quien estaba nominado junto a LuckRa y La Konga en el rubro Mejor Canción de Cuartero por el tema “Ya no vuelvas”, (el cual ganó) hizo dos videos donde se mostraba indignado por la situación.

“Estamos acá en la estación de servicio, estamos yendo a los premios Gardel, algo super, archi, mega zarpado ¿no? Ahora nos dicen que el género en el que nosotros estamos ternados no va a ser televisado, va a ser dado antes y después ´váyanse a su casa´”, comenzó detallando.

Y siguió: “O sea no porque me toca a mí, pero hace tres meses que estamos en el puesto número uno, en diferentes ranking de diferentes países y te hacen esto. O sea es una cosa de locos”.

Además sumó otro clip para explicar cómo se había dado, ya que todos sus seguidores comenzaron a preguntarle qué había pasado: “Los Gardel son a las siete de la tarde. Nuestro género que parece que no es factible se hace a las cuatro, ahora, antes de que abra todo, medio rápido para nosotros y después a las siete cuando arranca ahí sí ´quédate esperando afuera cuando se haga el show o el circo de estos famosos Gardel´, ya le saqué la ficha. Hace tres meses que no me bajan los géneros que hoy van a sonar como los ´del momento´. Metanse el premio en la puerta del…”.