El futbolista argentino Matías Pourrain fue detenido por agentes del ICE en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, cuando se disponía a viajar junto a sus compañeros del Miami United FC rumbo a Los Ángeles, donde el equipo debía disputar los Nacionales.

La situación generó preocupación entre sus familiares, que se enteraron de lo ocurrido a través de integrantes del club. Según relató su hermano Juan, el jugador pasó los controles migratorios y fue apartado cuando estaba a punto de abordar el avión.

Juan Pourrain explicó que los compañeros del futbolista se comunicaron con la familia después de la intervención de los agentes.

Según su relato, a Matías le indicaron inicialmente que se trataba de una consulta y que regresaría en unos minutos. Sin embargo, el jugador permaneció detenido y no volvió a reunirse con el resto del plantel.

La familia también señaló que el futbolista se encontraba realizando un trámite relacionado con su situación migratoria en Estados Unidos.

El trámite de asilo que estaba realizando

De acuerdo con lo informado por su hermano, Pourrain contaba con un permiso de asilo y documentación vinculada con su número de Seguro Social y autorización para trabajar.

"Tenía todos los papeles en regla, pero estaba esperando la cita", afirmó Juan, quien sostuvo que el futbolista aguardaba una entrevista para avanzar con el proceso correspondiente.

La familia indicó además que el jugador no tenía antecedentes y manifestó su preocupación por las condiciones en las que permanece detenido.

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Fue trasladado a un centro del ICE

Según el testimonio de su hermano, Pourrain pudo realizar una breve llamada durante la madrugada y le habría dicho que se encontraba en Miramar, en un centro utilizado por el ICE.

Juan explicó que, según la información que recibió, ese lugar funcionaría como una instancia administrativa desde la cual las personas detenidas pueden ser derivadas posteriormente a otros centros.

La familia aseguró que desconoce las condiciones en las que se encuentra actualmente el futbolista y pidió que pueda continuar con el proceso migratorio fuera de un centro de detención, siempre que las autoridades lo consideren posible.

Quién es Matías Pourrain

Pourrain comenzó su carrera en Real Pilar y llegó a disputar la Copa Argentina. En 2019 formó parte del plantel que protagonizó el histórico triunfo ante Vélez.

Después de esa etapa, continuó su carrera futbolística en Estados Unidos. Allí pasó por Miami Beach FC, Miami City y Club de Lyon, antes de incorporarse al Miami United FC.

También tuvo participación en la Baller League, una competencia de fútbol 6.