El CEO de Tesla, Elon Musk, presentó en una instalación de pruebas de SpaceX en Texas un nuevo vehículo deportivo que desafía las convenciones del diseño automotriz. El modelo, una versión avanzada del Roadster, incorpora 10 boquillas y tanques de aire a ultra alta presión que le permiten realizar saltos y maniobras en el aire.

Durante la demostración, el vehículo se desplazó sin conductor. Según explicó Musk, esta decisión se tomó para garantizar la seguridad de los presentes. El automóvil utilizó succión bajo la carrocería para subir por una rampa, girar en el aire y aterrizar tras saltar sobre una fila de otros modelos de la marca.

El éxito no está garantizado. Lo digo en serio. Probablemente funcione, pero si no funciona, estaremos a una distancia prudencial.

El prototipo cuenta con tres versiones anunciadas: Performance, Thrust y Rocket. Esta última, de una sola plaza, promete alcanzar los 100 km/h en menos de 0,59 segundos. La compañía estima que la producción masiva del vehículo comenzará en 2028, aunque el historial de la empresa registra demoras frecuentes en sus plazos de entrega.

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Especialistas del sector mantienen cautela sobre la viabilidad del proyecto. Roger Connor, especialista de vuelo vertical del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian, señaló que la combinación de un vehículo terrestre con capacidades aéreas resulta compleja. Connor advirtió que, por el momento, no se trata de un vuelo sostenido, sino de pequeños saltos.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Por su parte, Jim Dukhovny, director ejecutivo de la empresa Alef, reconoció que es factible lograr que el vehículo se eleve, aunque destacó que el desafío técnico reside en la transición del ascenso vertical al avance estable. Tesla asegura que el deportivo podrá superar los 370 km/h y ofrecer una autonomía superior a 480 kilómetros.

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Las reacciones en redes

La presentación rápidamente se volvió viral y desató una ola de memes en las redes sociales. Los usuarios bromearon sobre la posibilidad de esquivar embotellamientos, las nuevas señales de tránsito y los problemas que podrían enfrentar las aseguradoras.

@Polymarket POV: your Tesla’s pressurized line breaks https://t.co/pw8QF7K9TB — Cole | Dental SEO (@AllGasSeo) October 16, 2026

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@Tesla Just make sure you press the right buttons when in traffic https://t.co/jhgEkU9h99 — Pingu4ty (@pingu4ty) October 16, 2026

Tampoco faltaron las comparaciones con Volver al futuro.

Sin embargo, el Roadster todavía es un prototipo, su producción está prevista para 2028 y persisten dudas sobre su seguridad y la posibilidad de circular legalmente con estas capacidades.