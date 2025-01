Durante las últimas horas, se informó a través del programa de LAM (América) que el club de Turquía le pidió a Icardi que presentara los informes de su rehabilitación debido a que el futbolista hace varias semanas viajó a Argentina para recuperarse de la rotura de ligamentos.

Según el panelista Pepe Ochoa, Mauro se comunicó con el departamento médico del Galatasaray y se informó que no había comenzado su rehabilitación: “El equipo médico del club de fútbol le mandó para atrás la respuesta que realizó Icardi explicando su no rehabilitación. Así que, el Galatasaray lo intiman a iniciar una recuperación ya bajo apercibimiento”.

“Si no lo hace, no solo va a tener que pagarle una multa al club, sino que también va a tener que retirarse antes del país”, continuó detallando el productor del programa de Ángel de Brito.

Junto a esto, Ochoa también agregó lo siguiente: “Él tendría que estar por lo menos el 14 de marzo. Le pidieron urgentemente una resonancia de la rodilla y van a traer una persona para que tres veces por semana audite todo esto”.

A su vez, en el programa de Ángel también dieron a conocer que el club se encuentra pagándole a Mauro una casa en Turquía a cambio de que él se rehabilite en Argentina. Sin embargo, esto es algo que el futbolista no se encontraría cumpliendo.

Por último, se señaló que la institución turca le habría pedido al delantero que enviara el desarrollo de su recuperación, pero el jugador no lo hizo: “Se le pidió que enviara como se encuentra su recuperación, pero Mauro no mandó nada. Debería estar haciendo fisioterapia para mejorarse, pero no está haciendo nada”.

La lesión de Mauro Icardi que sufrió en su rodilla

Hace unos meses, el Galasataray confirmó la lesión de Icardi y mencionaron que se trata de una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Este accidente ocurrió durante la victoria por 3 a 2 frente al Tottenham de Inglaterra por la cuarta fecha de la fase de liga de la Europa League.

La jugada que le provocó la lesión en la rodilla a Mauro sucedió en el minuto 85 cuando el delantero fue a presionar al arquero del equipo inglés, Fraser Forster, pero antes de poder quitarle la pelota, el jugador se desplomó en el césped. El jugador le avisó a los médicos y al cuerpo técnico que había un problema en su rodilla e inmediatamente tuvo que salir en camilla.