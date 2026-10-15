La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) celebró la primera edición de los premios Martín Fierro de la Música. El evento, que reunió a destacados exponentes del pop, el rock, el género urbano, el folclore, la cumbia y el cuarteto, tuvo lugar en Tango Porteño, ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires.

La jornada comenzó a las 19 con la alfombra roja, mientras que la ceremonia principal inició pasadas las 21. La conducción del evento estuvo a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida. En la previa, Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo recibieron a los invitados y acompañaron la llegada de las figuras.

Durante la gala, se entregó un premio fuera de programa al Reconocimiento a la Canción viral, que fue otorgado a Wanda Nara por su tema Bad Bitch. Al recibir la distinción, la artista expresó:

Guau, buenas noches a todos: Hago tantas cosas que me había olvidado que en algún momento canté. Uno más a mi colección y los amo.

"Wanda Nara": Porque ganó el premio a Canción Viral en los #MartínFierroDeLaMúsica https://t.co/GeCW9EAP3R — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 15, 2026

La lista de reconocimientos incluyó a diversos artistas y colaboraciones destacadas, entre ellos María Becerra y Paulo Londra por Ramen para dos; Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles; Luck Ra y Miranda! por Tu misterioso alguien; Ca7riel y Paco Amoroso por Papota; Big One, Paulo Londra y Wisin por Flashbacks / Crossover #9; Lauta, Amigo de Artista y Q'Lokura por Puñaladas.

“Estuve a nada de tocar el arpa pero renací como el ave fénix” María Becerra ganó el #MartinFierroDeLaMusica por mejor álbum y se refirió a su situación personal y agradeció el premio. https://t.co/u44agBMZn7 — emi (@eeemiliano) October 15, 2026

"Dalila": Porque ganó el premio a Mejor Artista Tropical en los #MartínFierroDeLaMúsica https://t.co/wPNoStkYar — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 15, 2026

Renzo ED, La Joaqui y Salas por Colocartelo Remix; Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal por La Peligrosa; Emilia, Tini y Nicki Nicole por Blackout; El Mató a un Policía Motorizado; María Becerra por Quimera Show 360° en River; y Un Poco de Ruido por La Zapada Más Grande del Mundo. Finalmente, Abel Pintos se alzó con el premio de Oro.