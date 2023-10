Ezequiel Luna, hermano de Silvina Luna, habló con Ángel de Brito y le contó que soñó con la modelo justo antes de que Aníbal Lotocki se entregue a la Justicia para ser detenido por la causa que investiga la muerte de Cristian Zárate.

En la tarde del 18 de octubre, el periodista policial Mauro Szeta informó a través de su cuenta de Twitter (X) que "el doctor había tomado la decisión de entregarse". Y agregó: "Asesorado por su defensa, y tras la orden de detención de la Cámara del Crimen, el médico se entregó en La Plata. La presentación fue en la delegación platense de @PFAOficial".

Luego de darse a conocer la noticia, el conductor de LAM (América TV) se comunicó con el familiar de la modelo para preguntarle cómo se sentía, y dijo: "Cuando vi que se entregó Lotocki tras el pedido de detención, hablé con el hermano de Silvina y no lo podía creer, aunque me dijo ‘hay que ser cautos porque esto ya pasó’. Como decíamos antes, Aníbal estuvo detenido y después salió".

Posteriormente, detalló la situación que le llamó la atención a Ezequiel: "Me dijo '¿vos podés creer lo que me pasó hoy? Me desperté a la madrugada, llorando y muy angustiado'. Y había soñado con Silvina. Me agrega 'te lo cuento porque ni yo lo puedo creer. Lo vivo ahora como un mensaje por todo lo que pasó después'".

"Se acostó normal, como cualquier día, y en el medio de la noche soñó con su hermana y se levantó angustiado y llorando, y no podía controlarlo. Después vino todo lo que ocurrió durante el día. Es increíble, es creer o reventar, pero esto le pasó a Ezequiel hoy con todo el dolor del mundo", explicó.

El conductor no solo reveló esta información, sino que también aprovechó para preguntarle qué se sabía sobre los resultados de la autopsia por el cuerpo de su hermana, y le aseguró que todavía no hay nuevas noticias.

"Me dijo que los resultados, todavía no están. Tardan 45 días, pero tiene que ver con los días hábiles y creo que la morgue no trabajo los fines de semana", sentenció.

Por qué Aníbal Lotocki no será investigado por la muerte de Silvina Luna

El médico no será investigado por la muerte de Silvina en la causa que había iniciado su hermano Ezequiel, según dictaminó el Juez en las últimas horas.

Guido Záffora anunció en Intrusos (América TV) que "hoy temprano el Juez Luis Schlegel decidió que la muerte de la actriz no sea investigada por homicidio".

De esta manera, comentó: "Acabo de hablar con Fernando Burlando, obviamente van a apelar esta situación, una situación descabellada. Según el abogado, la causa se sigue investigando que son los causales de muerte de Silvina Luna".

Finalmente, comentó que va a "plantear otros delitos" sumados a lo de Silvina ya que "lo que plantea el Juez es que esto ya fue investigado". Y concluyó: "Por eso se decide no investigar los causales de muerte, se apela y van a presentar otras causas por otros delitos".