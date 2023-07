Silvina Luna comenzó a dar señales de una lenta mejoría y su hermano Ezequiel decidió hablar acerca de la salud de la modelo.

“Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, haremos un parte más extenso así se sabe bien lo que fue pasando, ya fue extubada hace cuatro días”, contó.

Juan Etchegoyen contó en su programa que pudo hablar con el hermano de Silvina y brindó los detalles de la conversación.

Según periodista, Ezequiel le reveló que la modelo "se está alimentando poco pero ya puede comer, todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron, todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere, la vida de Silvina cambió y ya no va a hacer lo mismo, ya hace años de esto, no es vida”, dijo.

Por su parte, Fernando Burlando, había asegurado que todo el entorno de la modelo estaba muy preocupado por lo que estaba pasando, razón por la que mantuvieron el hermetismo.

Sin embargo, cuando comenzó el tratamiento días anteriores a la internación la modelo estaba muy contenta porque estaba cada vez más cerca de recibir el trasplante que necesita.

“Y sobre cómo fueron esos momentos previos de Silvina antes de quedar internada, ella estaba entusiasmada, decía Burlando”, dijo Etchegoyen.