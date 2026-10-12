Valentín Yankelevich, de 23 años, rompió el silencio sobre los años de violencia física y psicológica que, según denunció, padeció durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano. El joven relató que los hechos comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años, tras el fallecimiento de su madre, Romina Yan, ocurrido el 28 de septiembre de 2010.

En una entrevista brindada a Infobae, el joven describió un entorno familiar marcado por gritos, humillaciones y golpes. “Eran golpes, gritos, maltrato. A mí nunca me gustó estudiar. Ahora, las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno”, recordó sobre aquellos años.

"Romina Yan": Por las declaraciones de su hijo Valentín Yankelevich sobre la violencia que sufrió de su padre Darío Giordano https://t.co/BSbD5TdPEr — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 11, 2026

El punto de inflexión en la historia ocurrió cuando Valentín y su hermano Franco lograron contarle a su abuelo, Gustavo Yankelevich, lo que sucedía en su hogar. Según el relato del joven, el productor intervino de inmediato y los acompañó en el proceso judicial que les permitió abandonar la casa de su padre cuando él tenía 12 años.

Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida

Además, destacó que el productor les brindó el amor y la contención que necesitaban, convirtiéndose en una figura paterna fundamental. Actualmente, el joven mantiene distancia con su padre y asegura que no ha recibido una disculpa sincera por parte de él.

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Tras la repercusión de su testimonio, Gustavo Yankelevich utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un mensaje a sus nietos:

Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!

Valentín explicó que decidió hacer pública su experiencia ahora que su hermana menor, Azul, vive en el exterior, con el objetivo de acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. Asimismo, hizo un llamado a los adultos para que escuchen a los niños ante posibles denuncias de violencia.