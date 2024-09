Ryan Wesley Routh, acusado de intentar asesinar al ex presidente y actual candidato republicano Donald Trump, reveló en una carta que había planeado su acción "durante mucho tiempo". Según el New York Times, el hombre expresó su frustración por no haber logrado su objetivo, afirmando que "hizo todo lo que pudo". Routh instó a los medios estadounidenses a "terminar el trabajo" y ofreció una recompensa de 150 mil dólares.

En su carta, criticó a Trump por sus decisiones respecto a Irán, sugiriendo que sus acciones llevaron al desmoronamiento de Oriente Medio. Un juez federal ha ordenado que Routh permanezca en custodia a la espera de procedimientos adicionales.

Un testigo declaró que Routh dejó una caja en su casa meses antes del incidente, la cual contenía municiones, un tubo de metal, herramientas, cuatro teléfonos y varias cartas. Tras el intento de asesinato, el testigo abrió la caja.

Puede interesarte

Routh fue detenido tras un suceso ocurrido en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, donde Trump se encontraba jugando. Mientras los escoltas del ex presidente inspeccionaban el área, encontraron un rifle escondido detrás de una cerca. Al acercarse, Routh huyó en un Nissan negro, pero fue localizado y arrestado poco después. El sheriff del condado indicó que Routh estaba "relativamente tranquilo" durante su detención y no mostró resistencia ni armamento.

Este incidente se produce pocas semanas después de un ataque previo en un mitin de Trump en Pensilvania, que resultó en la muerte de dos personas, incluyendo al tirador, y varios heridos. En esta ocasión, Routh portaba un AK-47.