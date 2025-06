Juan Pablo De Vigili causó polémica por sus comentarios sobre violencia de género en Gran Hermano, mientras se refería a Luz Tito y su historia.

En diálogo con Ulises Apóstolo, Selva Pérez y Eugenia Ruíz, el participante contó que se había peleado con Luz Tito y Katia "La Tana" Fenocchio.

Luego de escuchar la canción "La Tonta", de Jimena Barón, Juan Pablo opinó sobre violencia de género y planteó que Luz estaba usando el abuso que sufrió como estrategia de juego.

"Me fui a pelear con las chicas... Estaba el tema La Tonta y me dicen: 'Pobres chicas, muchas pasan por esto'. Yo les dije: 'El hombre también, no es una cuestión de género'. Y después salieron con que 'muchas sufren, sobre todo las mujeres, y violaciones...'. Esta vez se le notó que lo hizo a propósito Luz", lanzó el correntino. (Video: @TronkOficial)

"Yo se la historia de ellas dos y nada que ver, estoy cansado. Se le re notó, ojalá la gente se de cuenta de su malalechismo, que está tirando manotazos de ahogado", insistió.

"Si hablamos de violencia... El hombre sufre más violencia, mueren más hombres por violencia. En violencia de género sí mueren más mujeres", analizó.

En otro clip difundido en la red, Luz enfrentó a Juan Pablo y le dijo: "No flashees, dame la mano, no te hagas más la cabeza. Me molesta que te hagas tanto la cabeza".

La repercusión por las declaraciones de Juan Pablo De Vigili no tardó en llegar y varios internautas lo acusaron de misógino y de querer minimizar la lucha de las mujeres.