El paso del huracán Isaías por el noroeste del estado de Florida dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y cuantiosos daños materiales. Aunque este sábado el fenómeno se degradó a categoría uno, su impacto inicial generó una situación crítica en la región.

🌪️ El huracán Isaías toca tierra en Florida y arranca el techo de un hotel en Pensacola. Deja árboles caídos y a cientos de miles sin electricidad en la costa del Golfo. Se debilitó al avanzar al interior, pero persiste el riesgo de vientos fuertes. https://t.co/peq3NNlZRi — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) October 10, 2026

El huracán tocó tierra en Destin durante la madrugada con vientos de 145 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que la tormenta alcanzó brevemente la categoría 3 antes de debilitarse ligeramente. El organismo señaló que una marejada ciclónica potencialmente mortal afectó la costa del golfo, mientras las inundaciones repentinas se extendieron hacia el interior.

🇺🇸 | El huracán Isaías azota la costa estadounidense con vientos de hasta 100 mph (161 km/h), arrancando señales de tránsito y provocando inundaciones por la marejada ciclónica. https://t.co/W4quhW59oJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 10, 2026

Ante la gravedad de la situación, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, brindó una conferencia de prensa para solicitar a la población que extremara los cuidados:

La tormenta ya está aquí. Ahora toca ponerse a resguardo. No salgan a las carreteras.

El gobierno local declaró la zona en emergencia, medida que abarca a 27 condados, con alertas vigentes también para los estados de Georgia y Alabama. Las consecuencias del temporal incluyen árboles caídos, calles anegadas, voladura de techos y cortes de energía masivos.

By far the most extensive damage I have come across from Hurricane #Isaias is in Milton, Florida. An entire roof of an apartment complex with residents inside was torn off and thrown with multiple other nearby buildings missing roofs and severe damage while the High School Gymnasium roof was also damaged extensively and downed trees liter the city. Crazy to think the last time I was in this town, it was snowing! #FLwx — Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) October 10, 2026

Según datos del portal PowerOutage.us, más de 471.000 usuarios permanecen sin suministro eléctrico en Florida y Alabama. Ante este escenario, decenas de miles de personas evacuaron la región para ponerse a resguardo, mientras las autoridades continúan evaluando los daños en el inicio de la temporada de huracanes que se extiende hasta noviembre.