El huracán Isaías dejó cuatro muertos y graves daños en Florida
El fenómeno meteorológico tocó tierra en Destin con vientos de 145 kilómetros por hora y provocó una emergencia en 27 condados, afectando también a Georgia y Alabama.
El paso del huracán Isaías por el noroeste del estado de Florida dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y cuantiosos daños materiales. Aunque este sábado el fenómeno se degradó a categoría uno, su impacto inicial generó una situación crítica en la región.
El huracán tocó tierra en Destin durante la madrugada con vientos de 145 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que la tormenta alcanzó brevemente la categoría 3 antes de debilitarse ligeramente. El organismo señaló que una marejada ciclónica potencialmente mortal afectó la costa del golfo, mientras las inundaciones repentinas se extendieron hacia el interior.
Ante la gravedad de la situación, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, brindó una conferencia de prensa para solicitar a la población que extremara los cuidados:
La tormenta ya está aquí. Ahora toca ponerse a resguardo. No salgan a las carreteras.
El gobierno local declaró la zona en emergencia, medida que abarca a 27 condados, con alertas vigentes también para los estados de Georgia y Alabama. Las consecuencias del temporal incluyen árboles caídos, calles anegadas, voladura de techos y cortes de energía masivos.
Según datos del portal PowerOutage.us, más de 471.000 usuarios permanecen sin suministro eléctrico en Florida y Alabama. Ante este escenario, decenas de miles de personas evacuaron la región para ponerse a resguardo, mientras las autoridades continúan evaluando los daños en el inicio de la temporada de huracanes que se extiende hasta noviembre.