El mundo entero posó sus ojos en la Ciudad de México para la esperada inauguración del Mundial 2026. La previa del partido de apertura entre la selección local y Sudáfrica no solo estuvo a la altura en lo deportivo, sino que desplegó un monumental espectáculo artístico que contó con figuras internacionales de la talla de Shakira y J Balvin. Sin embargo, una de las grandes protagonistas de la jornada fue Belinda, quien demostró sobre el escenario que la música y la moda van de la mano.

Consagrada como un verdadero referente de la música latina con proyección internacional, la participación de la cantante era una de las más esperadas debido a "Por Ella", su reciente colaboración con Los Ángeles Azules que forma parte del repertorio oficial de la Copa del Mundo. Para estar a la altura de las circunstancias, la artista deslumbró con una propuesta estética glam chic que acaparó todas las miradas.

El diseño: 80.000 cristales aplicados a mano

Sobre el escenario del emblemático estadio mexicano, Belinda lució un exclusivo vestuario personalizado, diseñado por el creativo Juan Carlos Plasencia utilizando cristales de la prestigiosa firma Swarovski.

La pieza central consistió en un conjunto de dos elementos: un corset de mangas largas en un vibrante tono "rosa mexicano" —en sintonía con la tendencia Barbiecore— complementado con unos pantalones de jean en tonalidad azul colmados de destellos. Según trascendió, el diseño se posiciona como uno de los más ambiciosos y complejos que se hayan visto en un escenario en México, habiendo requerido la aplicación artesanal y a mano de más de 80.000 cristales individuales.

Para completar el estilismo, la cantante incorporó sofisticadas alhajas pertenecientes a la colección Millenia de la misma joyería. En cuanto al calzado, optó por una pieza única confeccionada a partir de la icónica silueta de los jeans Levi's® 578™, intervenida especialmente para la ocasión con apliques brillantes.

El contraste de la noche previa

El despliegue de estilo de Belinda en el show inaugural no fue un hecho aislado. Durante el concierto previo a la Copa del Mundo celebrado la noche anterior, la artista ya había llamado la atención de la prensa especializada con un concepto completamente diferente.

En aquella gala previa, eligió una estética de impronta dandy compuesta por un sobrio traje negro. El toque distintivo lo aportó un broche de flores rojas en la solapa para generar un punto de color, coronando el estilismo con un característico sombrero que terminó de definir su aplaudida propuesta visual.