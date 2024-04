Dos de los personajes del momento tuvieron su esperado cruce. En la puerta de los estudios de Olga, Julieta Poggio y Caro Pardíaco se pusieron a bailar estando vestidas prácticamente igual. Después, ya en plena emisión de “Se extraña a la nona”, también hubo lugar para un divertido cruce.

La idea de confrontar en un cara a cara picante a Julieta Poggio y Caro Pardíaco se transmutó en una realidad y causó un verdadero cimbronazo, con una transmisión en vivo de Olga que arañó cifras siderales, con una montaña de televidentes.

El personaje que encarna Julián Kartún, hace muchísimos años, pudo disfrutar de la experiencia de charlar con Disney, quien luce con características de personalidad muy similares, por eso los fanáticos de la plataforma de streaming pidieron a gritos esa reunión, que finalmente se produjo este miércoles.

La visita de la ex participante de Gran Hermano generó un aluvión de personas, que se agolparon en la vereda del estudio, absolutamente extasiados con esa posibilidad de reírse un rato y dilucidar las reacciones de la morocha ante la genial personificación de Kartún.

Poggio se animó a jugar y en un momento tuvo el diálogo que todos aguardaban con ansiedad al increpar a Caro: "Te quería hacer una pregunta ahora, sinceramente, como soy yo. A mí me dicen mucho en redes sociales 'sos igual a Caro, sos igual a Caro'. Y yo te quería preguntar, porque yo no siento que soy igual a vos, sino que vos te copiás un poco de mí”.

De ese modo, Julieta le transmitió cierta incomodidad por emular sus formas, pero le aclaró: “No te lo digo en mal sentido, quizá me tomás como inspiración, no me molesta para nada igual". En ese hilarante charla, Pardíaco le retrucó: “Mirá, sé que mucha gente está diciendo eso, a mí no me ofende que me copien, cero. Me re divierte”.

El personaje humorístico se diferenció de Poggio y le advirtió: “Caro hay una sola y eso se sabe”. La ex Gran Hermano comprendió que la guerra no conducía a ningún destino y culminó con una reflexión: "Listo, nomás nos parecemos, nadie copia a nadie. No nos quieran comparar".